Украинцы назвали сумму, которую готовы платить за растаможку авто
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2017-09-19 22:31
Украинцы назвали сумму, которую готовы платить за растаможку авто
В среднем украинцы согласны платить не больше €1 тыс за растаможку авто.
Много опрашиваемых указали, что готовы отдавать 10% от стоимости транспортного средства. Большинство сошлись на мнении, что стоимость должна быть такой же, как в странах Европы, передает Rus.Media.
Сегодня многие украинцы возмущены стоимостью растаможки авто. Можно дешево купить и привезти автомобиль из Европы, но при растаможке надо заплатить втрое, а то и в шесть раз больше от стоимости автомобиля.
Например, в Европе можно купить Volkswagen Touareg 2008 года выпуска за €5 тыс. В итоге, учтя все составляющие таможенной очистки, нужно будет отдать €16 555. За эти деньги в Украине можно приобрести б/у внедорожник Hyundai ix35.
Факты ICTV украинцев спросили, сколько они готовы платить за растаможку автомобиля.
Много украинцев отметили, что готовы давать за растаможку не более €300-600, ведь именно столько стоит растаможка в европейских странах.
К слову, в Польше при стоимости автомобиля в €1 тыс. таможенные и налоговые сборы составят:
€100 — таможенный сбор 10%;
€34,1 — акцизный сбор 3,1%;
€260,8 — налог VAT 23%;
€394,9 — общая сумма всех знаков.
Также несколько человек в опросе указали, что цена на растаможку должна быть не выше 10% от стоимости авто за границей.
В целом украинцы не готовы платить за растаможку транспортного средства более €1 тыс. Хотя некоторые указали, что они вовсе не должны платить за то, что купили автомобиль в другой стране, или согласны платить только за бумагу, на которой напечатан документ о растаможке.
Посмотреть все ответы и обсуждения можно здесь.
Обязательные платежи при растаможке авто в Украине
Ввозная пошлина
В соответствии с законом О Таможенный тариф Украины ввозная пошлина составляет 10% от суммы таможенной стоимости транспортного средства (далее ТС. – Ред.).
(Исключение составляют автобусы с дизельными моторами объемом мотора свыше 5 л, службе авто для перевозки более 10 чел (20%), электромобили (0%) и новые легковых авто с объемом двигателя более 3 л (5%).
Акцизный сбор
Для различных типов ТС насчитывается по-своему и зависит от типа ТС, объема двигателя, его типа (дизельный или бензиновый) возраста автомобиля.
Таможенное оформление
НДС
Составляет 20% от суммы таможенной стоимости авто, акцизного сбора и ввозной пошлины.