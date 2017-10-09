Украинцы начали устанавливать солнечные батареи на балконах
2017-10-09 14:18
Украинцы начали устанавливать солнечные батареи на балконах
Солнечные панели обошлись семье из Чернигова в тысячу долларов, а окупились за четыре года.
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Солнечные батареи появились на балконе многоэтажки в Чернигове, передает Rus.Media. Житель города обеспечил свою квартиру “зеленой” электроэнергией. Журналисты “Сегодня” выясняли, как быстро окупится система.
Идея установить солнечные батареи дома пришла в голову инженеру по специальности Игорю Шевцову еще в 2013 году. Квартиру к генераторам он подключал постепенно.
“Каждую комнату за комнатой. Одну, потом вторую, потом третью. Потому что в каждой комнате своя проводка и надо все перевести, все перемерить”, – рассказал Игорь.
Детали и комплектация солнечных батарей недешевая. Но экономия на электроэнергии перекрывает эти расходы, рассказывают члены семьи Шевцових. Кроме того, установка приносит и другие выгоды.
“После того, как отключили свет, у соседей ни у кого не было, ни у дома, ни у кого. А у нас было”, – рассказывает сын Игоря Владислав.
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“Потребитель, установив солнечные панели, как правило, это крыши в частных домах, все излишки электроэнергии может продавать в сети енергопередавальних компаний. Закон говорит о том, что мы должны покупать полностью все излишки”, – рассказывает заместитель коммерческого директора “Черниговоблэнерго” Алексей Тарарака.
Правда, такой заработок, по закону, пока что доступен лишь для домов в частном секторе.