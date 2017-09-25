Украинцев шокировали прогнозом цен на бензин
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2017-09-20 13:46
Украинцев шокировали прогнозом цен на бензин
Мы видим последствия изменения валютного курса.
Стало известно, почему цены на бензин в Украине резко изменились.
Как пояснили эксперты, корректировка цен связана с новой стоимостью доллара, передает Rus.Media.
“Мы видим последствия изменения валютного курса, а именно того, что доллар за последние две недели подорожал на 1 грн. Поскольку ДТ и бензин – это на 90% “валютные” товары. При этом само топливо покупается за валюту. Плюс, в этом секторе экономики налоги оплачиваются также в валюте”, – объяснили они.
Также по их словам, стоимость бензина в ближайшие недели будет расти.
“С сентября идет на ежегодный плановый ремонт “Мозырский Нефтеперерабатывающий Завод” (Беларусия), на долю которого приходится 50% украинского рынка бензина. Соответственно, в Украине около месяца будет наблюдаться нехватка этого вида топлива. Очередей на заправках, скорее всего, не будет, но определенная напряженность будет иметь место”, – заверил эксперт.
В то же время, они не берутся делать прогнозы относительно будущих цен на бензин в связи с неконтролируемым подорожанием доллара на валютном рынке.