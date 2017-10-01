Украинцев предупредили о снежную бурю

despravda | 01.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-01-07 10:32

Украинцев предупредили о снежную бурю
На рождественские выходные синоптики обещают украинцам снежную бурю

На рождественские выходные синоптики обещают украинцам снежную бурю.

Гидрометцентр передал штормовое предупреждение на ближайшие два дня, пишет СМИ

“7-8 января в центральных, южных и северных областях сложные погодные условия: сильные снегопады и метели, снежные заносы.

В Харьковской, Днепропетровской, Херсонской областях сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед”, – сообщила пресс-служба центра.

В центральных, Одесской и Николаевской областях ночью температура опустится до 22 градусов мороза.

На западе и севере Украины местами столбики термометров упадут до 25 градусов мороза. Днем ожидается 12-18 градусов ниже нуля. Однако сильных холод – не самое страшное.

Северный ветер пронесется по всей стране со скоростью 15-22 м/сек. А в Одесской и Николаевской областях достигнет 25-30 м/сек.

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