Украинцев предупредили о снежную бурю
2017-01-07 10:32
Украинцев предупредили о снежную бурю
На рождественские выходные синоптики обещают украинцам снежную бурю
На рождественские выходные синоптики обещают украинцам снежную бурю.
Гидрометцентр передал штормовое предупреждение на ближайшие два дня, пишет СМИ
“7-8 января в центральных, южных и северных областях сложные погодные условия: сильные снегопады и метели, снежные заносы.
В Харьковской, Днепропетровской, Херсонской областях сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед”, – сообщила пресс-служба центра.
В центральных, Одесской и Николаевской областях ночью температура опустится до 22 градусов мороза.
На западе и севере Украины местами столбики термометров упадут до 25 градусов мороза. Днем ожидается 12-18 градусов ниже нуля. Однако сильных холод – не самое страшное.
Северный ветер пронесется по всей стране со скоростью 15-22 м/сек. А в Одесской и Николаевской областях достигнет 25-30 м/сек.