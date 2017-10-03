Украинцев предупредили о резкой смене погоды

despravda | 03.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-03 16:39

Украинцев предупредили о резкой смене погоды
Холодная пора в Украине теперь отметится еще и осадками.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook. По ее словам, уже сегодня на западе прогнозируются дожди, а завтра они будут и в столице страны, передает Rus.Media.

“Вообще, завтра, 4 октября, дожди пройдут в западных областях, северных, Винницкой и Кировоградской, а к вечеру дойдет влажный воздух к Черкащины и Полтавщины. Восточная часть Украины и большинство юга будут в сухой погоде. Поскольку восток еще будет принадлежать влияния антициклона, то есть, ночь будет ясной, то и заморозки остаются в восточных областях. И еще может восточные районы Днепропетровской и Запорожской областей зацепит заморозками. А вот западная облачная влага прикроет небо, поэтому заморозки на остальной территории пока отступят”, – отметила она.

Диденко также рассказала, что по всей стране ожидается до +10+14 градусов, на юге будет теплее – до +14+19.

 

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