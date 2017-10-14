Украинцев предупредили о кибератаках 13-17 октября
2017-10-13 21:18
Украинцев предупредили о кибератаках 13-17 октября
Кибератака может быть похожа на вирус Petya-A.
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В Украине с 13 по 17 октября могут произойти новые кибератаки на украинские информационные ресурсы, передает Rus.Media. Об этом сообщает команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации.
“Существует вероятность, что отдельные признаки кибератак могут совпадать с соответствующими признаками вредного воздействия компьютерного вируса Petya-A, который атаковал информационные ресурсы ряда стран, начиная с 26 июня 2017 года”, – сказано в сообщении.
В госслужбе просят владельцев информационно-телекоммуникационных систем, иных информационных ресурсов, рядовых интернет-пользователей придерживаться требований кибербезопасности.