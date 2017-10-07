Украинцев поразило ужасное убийство бойца АТО

despravda | 07.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-07 19:11

Украинцев поразило ужасное убийство бойца АТО
Бойца АТО убили на мирной территории возле полигона.

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В сети сообщили об убийстве ветерана АТО, передает Rus.Media.

На мирной территории Украины возле полигона погиб боец АТО Слава Жаль. Об этом сообщила в Facebook волонтер Елена Любинецкая.

«Сегодня погиб замечательный и жизнерадостный Слава Жаль. Вернее его убили на мирной территории возле полигона. Убийцы задержаны, ведется следствие. Мы очень надеемся, что их накажут по закону», — написала она.

Женщина сообщила, что убийцы были задержаны. Сейчас полиция проводит следствие.

 

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