Украинцев поразило ужасное убийство бойца АТО
07.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-07 19:11
Украинцев поразило ужасное убийство бойца АТО
Бойца АТО убили на мирной территории возле полигона.
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В сети сообщили об убийстве ветерана АТО, передает Rus.Media.
На мирной территории Украины возле полигона погиб боец АТО Слава Жаль. Об этом сообщила в Facebook волонтер Елена Любинецкая.
«Сегодня погиб замечательный и жизнерадостный Слава Жаль. Вернее его убили на мирной территории возле полигона. Убийцы задержаны, ведется следствие. Мы очень надеемся, что их накажут по закону», — написала она.
Женщина сообщила, что убийцы были задержаны. Сейчас полиция проводит следствие.