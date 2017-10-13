Украинцев ждет сенсация цен на продукты
2017-10-13 14:02
Украинцев ждет сенсация цен на продукты
Украинцы получат неожиданный приятный сюрприз.
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На фоне общего подорожания украинцы получат неожиданный приятный сюрприз, передает Rus.Media.
В частности, можно будет полакомиться дешевыми цитрусовыми, которые с наступлением холодного времени года пользуются большим спросом. Об этом сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко.
Ожидается, что фрукты этой категории подешевеют на 15%.
«В течение последних двух лет Россия и Турция уже дважды начинали торговые войны между собой, от чего Украина только выиграла. Выигрывал каждый раз как бизнес, так и покупатели: производители увеличивали поставки своей продукции на берега Босфора, а потребители покупали дешевле цитрусовые, фрукты и овощи, выращенные в Турции», — пояснил Дорошенко.
Аналитик подчеркнул, что сейчас стороны обвиняют друг друга в введении дополнительных административных барьеров, а мы пока что ждем.
«Если эскалация напряжения перерастет в очередную баталию, то уже в октябре мы сможем купить, прежде всего, цитрусовые на 10-15% дешевле, чем сейчас. А в приграничных с РФ областях скидка может быть даже более существенная из-за того, что фуры, что не попали в РФ, будут распродаваться с колес. Также тогда мы сможем увидеть и турецкие томаты на наших полках в большем количестве и по меньшим ценам. Прогнозировать их цену сейчас трудно. Это тот пример, когда политика преобладает над экономикой. Но на этот раз в нашу пользу», — подытожил Дорошенко.