Украинцев ждет рост цен на все, накроет шокирующая инфляция
2017-10-11 10:55
Украинцев ждет рост цен на все, накроет шокирующая инфляция
Украинцев ожидает радикальное рост цен на многие товары и продукты из-за серьезной инфляции.
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Несмотря на обещания власти, которая обещала удержать инфляцию в пределах 8-10%, сейчас она составляет уже 10,2%, и это далеко не предел, передает Rus.Media.
Эксперты прогнозируют: до конца года эта цифра может достичь 12%, а то и все 18%.
Основными причинами называют рост минимальных зарплат, перечисление НДС на счета, а также повышение соцвыплат. В первую очередь для украинцев подорожает питание, одежду и топливо.
Также свою роль в росте инфляции сыграли и кредиты, которые Украина получила от международных организаций. Эксперты объясняют, МВФ должен понимать, что у нас в закромах Нацбанка есть достаточно запасов для возврата кредита. А чтобы обеспечить запасы в условиях падения экономики, правительство прибегает к инфляции.
«Кроме того, правительство пообещало повышение соцстандартов для пенсионеров, выплаты субсидий. Для этого тоже нужны деньги, но кроме инфляции их взять негде. Также мы продаем за границу гораздо меньше, чем покупаем, а отсутствие экспорта тоже покрывается за счет девальвации гривни», — объясняют специалисты.
Поставщики торговых сетей уверены, что инфляция к концу 2017 года может составить 14%. В первую очередь рост инфляции скажется на подорожании социальных продуктов.
«Все социальные продукты по сути, и толкают цены вверх. В среднем продукты могут подорожать на 15%: одни — больше, другие — меньше. Например, лидерами подорожания будут овощи, так как производители включают в цену и рост тарифов на коммунальные услуги для промышленности, и стоимость хранения», — объясняет эксперт.
Также инфляция может отразиться и на цене на топливо. Несмотря на то, что за последние недели стоимость газа и бензин и так ощутимо возросла, украинцам стоит ожидать еще не одну волну подорожания.
«Трейдеры вольны устанавливать ту цену, которую они считают обоснованной. Если гривна будет падать, то и цена будет идти вверх. Например, если за каждую гривну к курсу литр бензина прибавит к цене 80-90%, то есть практически в соотношении 1:1», — объясняет энергоэксперт Валентин Землянский.