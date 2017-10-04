Украинцев беспардонно дурят новыми приемами с криптовалютою
2017-10-04 14:03
Украинцев беспардонно дурят новыми приемами с криптовалютою
Визуально не отличить от оригинала!
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В последнее время в «охоту» за біткоінами включается все большее количество украинцев, передает Rus.Media.
Так стало известно, что сегодня, 4 октября, возле столичной станции метро Арсенальная мужчины интеллигентного вида продают біткоіни.
«Знакомый купил 4 штуки по 1000 грн., пришел домой — оказалось подделка и продать их невозможно. Продавец уверял, что они постоянно дорожают и в ноябре можно заработать несколько тысяч на их курсе», — говорится в сообщении. Также прилагается изображение поддельных биткоинов.
Естественно, этот случай вызвал бурю эмоций у пользователей соцсетей.
«Ну если лишние деньги, то пусть и дальше покупает», «если это криптовалюта, то, как она может быть физической?!», «визуально не отличить от оригинала!», «Профи! Это пять! Красавцы!», высказывают свое мнение пользователи.