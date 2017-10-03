Украинцев атаковать новый вид гриппа
2017-10-03 21:39
Украинцев атаковать новый вид гриппа
Признаки и предостережения.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Зима не за горами, а дождливая и прохладная погода уже понемногу делают свое дело, передает Rus.Media. Все больше граждан ощущают первые признаки недомогания: насморк, кашель и боль в горле. Самое время задуматься об укреплении собственного иммунитета организма и следует знать, какой грипп ждет нас в этом сезоне, чем он опасен и как от него уберечься.
В Министерстве здравоохранения сообщают, что в сезоне 2017-2018 годов украинцев будут атаковать три штамма гриппа – «Гонконг», «Брисбен» и «Мичиган». Кроме того, медики не скрывают, что эпидемии, скорее всего, избежать не удастся – «подхватят» опасную инфекцию 14 процентов украинцев.
Грипп «Мичиган» – новый для украинцев. Его считают подвидом известного «свиного» гриппа, поэтому и симптомы у них похожи. Инкубационный период длится от нескольких дней до недели. Затем у больного повышается температура тела до 40 градусов и держится на протяжении нескольких суток.
Также появляется головная боль, ломота в суставах, мышцах, кашель, потливость, сухость слизистых оболочек, исчезает аппетит. Осложнения могут быть в виде пневмонии, менингита, энцефалита.
Чтобы уберечься от этого недуга, медики советуют, прежде всего, вовремя вакцинироваться. Лучше сделать это до ноября. Кроме того, следует тщательно придерживаться элементарных правил гигиены – мыть руки с мылом, поменьше дотрагиваться руками до носа, глаз или рта, и избегать мест скопления народа.