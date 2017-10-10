Украинцам запретят ездить в Россию

despravda | 10.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-09 16:02

Украинцам запретят ездить в Россию
Депутаты внесли в Верховную Раду проект, который ограничивает права украинцев на въезд в Россию.

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Группа депутатов внесла в Верховную Раду законопроект о введении временного ограничения права украинцев на выезд из Украины в государство-агрессор, передает Rus.Media.

Он зарегистрирован под номером 7187, сообщается на сайте парламента.

Авторы законопроекта – Андрей Немировский и Андрей Шинькович из фракции «БПП», а также внефракционный Андрей Денисенко.

Текст проекта пока отсутствует на сайте ВР.

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