Украинцам запретят ездить в Россию
10.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-10-09 16:02
Украинцам запретят ездить в Россию
Депутаты внесли в Верховную Раду проект, который ограничивает права украинцев на въезд в Россию.
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Группа депутатов внесла в Верховную Раду законопроект о введении временного ограничения права украинцев на выезд из Украины в государство-агрессор, передает Rus.Media.
Он зарегистрирован под номером 7187, сообщается на сайте парламента.
Авторы законопроекта – Андрей Немировский и Андрей Шинькович из фракции «БПП», а также внефракционный Андрей Денисенко.
Текст проекта пока отсутствует на сайте ВР.