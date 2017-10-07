Украинцам разрешили выходить на пенсию в любом возрасте
2017-09-08 14:38
Украинцам разрешили выходить на пенсию в любом возрасте
Отработал 40 лет — иди на пенсию.
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Стало известно, как изменился законопроект о пенсионной реформе.
Об этом сообщил министр соцполитики Андрей Рева, передает Rus.Media.
Выяснилось, что в ходе доработки документа, в него была внесена и утверждена норма о возможности идти на пенсию в любом возрасте при наличии 40-летнего стажа работы. Для артистов, минимальный стаж для выхода на пенсию будет составлять 20 лет.
«С 1 января 2028 года, если у человека есть 40 лет страхового стажа, он уходит на пенсию независимо от возраста. Если у кого-то меньше страхового стажа — идет позже, а если у кого больше — раньше. Таким образом, каждый человек сам определяет, когда идти на пенсию. Отработал 40 лет 54, 55, 56 — идешь на пенсию независимо от возраста», — заявил министр.
Кроме того, проект закона содержит обязательство ввести накопительную пенсионную систему с 1 января 2019 года.