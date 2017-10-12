Украинцам разрешили переходить границу без документов
2017-10-12 17:47
Украинцам разрешили переходить границу без документов
Украинцы могут без документов пересекать границу с Беларусью для сбора ягод.
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Украинцы могут без документов пересекать границу с Беларусью в осенний период сбора ягод.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Rus.Media.
В трех приграничных населенных пунктах местах «Познань», «Березовое» и «Дроздынь» с 8 утра до 22 вечера украинцы могут свободно пересекать границу пешком или на велосипеде. Разрешение действует только до 15 ноября.
Пересекать границу в других пунктах пропуска нужно в установленном законом порядке.
При этом белорусские пограничники отмечают, что на время сборов ягод запрещено разжигать костры, вырубать кустарники и леса, устанавливать лагерь и временные укрытия, а также выбрасывать мусор.
Все кто будет заниматься другими делами, кроме сбора ягод, будут привлечены к ответственности по законам Украины и Беларуси.