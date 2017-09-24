Украинцам пообещали ощутимое потепление

despravda | 24.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-09-24 13:11

Украинцам пообещали ощутимое потепление
На севере Украины пройдут дожди. В Украине погода с понедельника 25 сентября станет теплее – температура воздуха вновь повысится. Об этом сообщает синоптик.

В Украине погода с понедельника 25 сентября станет теплее – температура воздуха вновь повысится.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook, передает Rus.Media.

24 сентября в западных, северных областях Украины, в Одесской и Винницкой области временами дождь.

По прогнозу синоптика, на остальной территории – без осадков.

“Днем в воскресенье +16+22, на юге – до +25, на западе холоднее – +11+15 градусов”, – рассказала Диденко.

Синоптик добавила, что в Киеве в воскресенье временами дождь, во второй половине дня – прояснение, +16+18.

“В понедельник потеплеет”, – прогнозирует Диденко.

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