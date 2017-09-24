Украинцам пообещали ощутимое потепление
2017-09-24 13:11
Украинцам пообещали ощутимое потепление
На севере Украины пройдут дожди. В Украине погода с понедельника 25 сентября станет теплее – температура воздуха вновь повысится. Об этом сообщает синоптик.
В Украине погода с понедельника 25 сентября станет теплее – температура воздуха вновь повысится.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook, передает Rus.Media.
24 сентября в западных, северных областях Украины, в Одесской и Винницкой области временами дождь.
По прогнозу синоптика, на остальной территории – без осадков.
“Днем в воскресенье +16+22, на юге – до +25, на западе холоднее – +11+15 градусов”, – рассказала Диденко.
Синоптик добавила, что в Киеве в воскресенье временами дождь, во второй половине дня – прояснение, +16+18.
“В понедельник потеплеет”, – прогнозирует Диденко.