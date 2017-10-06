Украинцам обещают дешевые автомобили из Канады
- Главная
- “
- Авто
- “
2017-07-03 16:05
Украинцам обещают дешевые автомобили из Канады
Обнуляются пошліни на все б / у авто из Канады, также предусмотрена система льготних акцизных ставок
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Украинцам обещают дешевые автомобили из Канады. С 1 августа этого года вступает в силу соглашение о Зоне свободной торговли между нашими странами, а в список продукции, которая будет завозиться в льготном режиме, попали и машины.
Правда, как рассказал глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко, как и в случае с ЗСТ Украины с Европой, пошлины на новые легковые автомобили из Канады обнулят не сразу. Предусмотрен переходный период на 8 лет. В первый год придется платить 7/8 от базовой ставки в 7% от таможенной стоимости, то есть, 6,125%, во второй год – 3/4 (5,25%) и т.д.
Но прямо с августа этого года нулевую ввозную пошлину введут только на новые бензиновые авто с объемом двигателя 2,2-3 л, а также дизельные модели с мотором больше 2,5 л.
Плюс – с первого года обнуляются пошлины на все б / у авто из Канады.
Предусмотрена также система льготных акцизных ставок – от 0,1 евро до 2,2 евро за каждый кубический сантиметр движка в зависимости от его объема.
Понятно, что придется платить еще 20% НДС, но даже при этом растаможка выйдет дешевле, чем, скажем, в случае с европейскими авто. Если на последние на таможне насчитывают около 30-33% от стоимости, то плата за канадские ориентировочно составит 27-29%.
Означает ли это, что вскоре отечественными дорогами начнут массово ездить «канадцы»?
Олег Назаренко считает, что в ближайшие годы бума ожидать не стоит, особенно по новым авто. Во-первых, скидки в переходный период будут весьма условными, во-вторых, сыграет свою роль неблизкое расстояние.
Транспортировка авто из Канады в нашу страну обойдется примерно в $ 200-300 и может занять около месяца.
Руководитель консалтингового агентства Олег Омельницкий называет и дополнительные сложности авто, которые производятся в Канаде заводами групп GM и Ford: они выпускаются, в основном, для продаж внутри самой страны и в США. Поэтому не сертифицированные для нашего рынка (имеют красные поворотники, другую оптику и т.д). И хотя теоретически получить сертификаты в Украине можно, это дополнительные время, деньги и нервы.
Эксперты говорят: в Канаде теоретически могут быть интересны американские и японские авто. Они там сравнительно недорогие. Скажем, на сайте частных объявлений о продаже подержанных машин Mazda3 GT 2007 года предлагается за $ 3,2 тыс., А Honda Civic 2000-го вообще за $ 950.
Правда, официально легализовать такие авто в нашей стране все равно не удастся, так как они не соответствуют стандарту Евро-5.
Mazda3 2012, которая соответствует Евро-5, стоит $ 9 тысяч. С учетом доставки и растаможки ее цена в Украине составит не менее $ 12 тыс. За такие же деньги, а то и дешевле, можно найти аналогичное авто в Германии.
Впрочем, в узких сегментах импорт авто из Канады действительно может вырасти, считает Олег Омельницкий. Речь идет о дорогие спортивные или представительские автомобили американских марок.
Например, Jeep Cherokee Sport 2016 года в Канаде стоит $ 21 тыс. У нас такой же стоит около $ 35 тыс. Даже с учетом растаможки удастся сэкономить до $ 5 тыс.