Украинцам «подарили» лишний выходной
2017-10-07 17:38
Украинцам «подарили» лишний выходной
В 2017 году День защитника Украины приходится на субботу, то выходной переносится на понедельник, 16 октября.
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Стало известно, когда в октябре месяце будут три выходных дня подряд, передает Rus.Media.
Дело в том, что на 14 октября в Украине выпадает сразу несколько праздников — это День защитника, День Украинского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы.
Так как в 2017 году День защитника Украины приходится на субботу, то выходной переносится на понедельник, 16 октября.
То есть у украинцев будет три выходных подряд: суббота, воскресенье и понедельник.
14 октября стал государственным праздником с 2015 года, хотя сам праздник был установлен годом ранее: президент Петр Порошенко подписал соответствующий Указ 14 октября 2014 года.
В 2015 году первый День защитника Украины прошел под лозунгом «Сила непокоренных» – в честь украинских воинов, которые отстаивают независимость и суверенитет Украины в войне с российским агрессором.