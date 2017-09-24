Украина ввела новые антидемпинговые меры в отношении импорта из России
2017-04-17 20:13
Украина ввела новые антидемпинговые меры в отношении импорта из России
Пошлины на круги шлифовальные экспортеров из Российской Федерации установлен на уровне 33,83%.
Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о применении антидемпинговых мер относительно импорта в Украину кругов шлифовальных на керамической связке происхождением из Российской Федерации, передает Rus.Media.
Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития Украины, до российских экспортеров применяется антидемпинговая пошлина сроком на 5 лет в размере:
– для экспортера-производителя открытого акционерного общества “Волжский абразивный завод” (ОАО “ВАЗ”), что расположен в городе Волжский Волгорадської области – 6,54%;
– для других экспортеров и в целом для Российской Федерации – 33,83%.
“Применение указанных антидемпинговых мер положительно повлияет на финансово-хозяйственное положение национального товаропроизводителя, в частности, будет способствовать восстановлению объемов производства и продаж, сохранению и возобновлению рабочих мест, восстановления прибылей”, – говорится в сообщении.