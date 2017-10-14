Украина проиграла Венгрии и Румынии важные правки к закону об образовании. Чем это грозит
2017-10-13 21:27
Украина проиграла Венгрии и Румынии важные правки к закону об образовании. Чем это грозит
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла документ, в котором есть жесткие высказывания относительно украинского закона об образовании.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Резолюция, которую приняла 12 октября ПАСЕ, содержит много замечаний к украинскому закону об образовании. Это не очень удивляет, поскольку большинство правок в документ было внесено венгерскими и румынскими депутатами. Именно Будапешт и Бухарест высказывали больше всего претензий к закону , передает Rus.Media.
Что именно приняли в ПАСЕ
Резолюцию приняли после горячих дебатов. По их результатам было принято большую часть предложений румынских и венгерских депутатов.
“Обсуждение резолюции по закону об образовании было очень эмоциональным и манипулятивным. К сожалению, электронная жеребьевка выбрало на дебатах в основном венгерских и румынских докладчиков, а из украинской делегации выступили только Константин Усов, Владимир Арьев, Борислав Береза”, – написала после принятия документа член украинской делегации Ирина Геращенко.
ПАСЕ отмечает, что Украина обратилась к Венецианской комиссии за мыслью, но одновременно критикует тот факт, что это было сделано после принятия закона. Ассамблея обратилась к Украине с просьбой учесть все без исключения рекомендации Венецианской комиссии, а также внести соответствующие изменения к закону об образовании.
В то же время, в тексте содержится замечание, что уже сейчас, до принятия заключения комиссии, есть ряд юридических вопросов к закону. Эта правка, кстати, противоречит позиции автора отчета, на базе которого принималась резолюция, эстонского депутата Андреаса Херкеля.
Много правок украинской стороны было отвергнуто. Например, была провалена предложение ввести “смешанное обучение”, например, с преподаванием 60% предметов на украинском, а 40% – на языке меньшинства.
А именно этот тезис является одним из ключевых украинской стороны, когда она объясняет необходимость принятия закона.
Также резолюция рекомендует адаптировать отдельную методику обучения украинского языка для детей, которые являются представителями национальных меньшинств.
Что удалось отстоять
С минимальным преимуществом была отклонена венгерская поправка, по которой с документа хотели вычеркнуть ссылки на право Украины защищать государственный язык, а также о том, что язык является фактором объединения государства.
В этом же пункте сказано, что государство имеет право поощрять изучение официального языка и просить, чтобы государственный язык был языком обучения для всех.
Также удалось оставить память о отсутствие чисто украинских государственных школ (или с обучением исключительно на языках других меньшинств) в “соседних государствах”, то есть в Румынии и Венгрии.
За одобрение документа с внесенными в него правками проголосовали 82 депутата, против – 11, и еще 17 воздержались. Украинская делегация, за исключением Мустафы Джемилева, проголосовала против.
Докладчик Андреас Херкель воздержался, потому что поправки существенно изменили содержание его отчета. Поправки к документу подавали исключительно венгерские и румынские члены ассамблеи.
Что будет дальше
Прежде всего следует отметить, что резолюция ПАСЕ носит сугубо рекомендательный характер. Итак, это дело Украины – исполнять предоставленные советы, или нет.
“Агрессивные заявления некоторых представителей венгерской и румынской делегаціі вообще иногда выглядели как скрытые территориальные претензии к Украине и это недопустимо”, – написала в Facebook после принятия резолюции участница украинской делегации Ирина Геращенко.
Она считает, что риторика румынских и венгерских коллег носила “предвыборный характер” и была направлена на мобилизацию собственного электората, чтобы показать, что румынские и венгерские политики борются за своих соотечественников во всех уголках мира.
“Нам удалось сбить почти все самые одиозные поправки, и, к сожалению, не все. Ждем выводы Венецианской комиссии и работаем дальше, над реформированием страны и над усилением нашего единства”, – заключает Геращенко.
Румынский политолог, президент Ассоциации европейской конвергенции Серджиу Дан возмутился словам госпожи Геращенко о том, что Румыния имеет территориальные претензии к Украине.
“Скрытые территориальные претензии”? От румынской делегации? Вам не стыдно, госпожа Геращенко?” – написал он в комментариях к ее сообщению.
Еще один участник украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев считает, что принятая резолюция – то “не страшно”. “Никаких отдельных требований, кроме имплементации выводов Венецианской комиссии. Но об этом вчера говорил Президент – будем следовать выводам экспертов. Никаких императивов нет вообще!” – отметил он на своей странице в Facebook.
Он также напомнил, что в резолюции “отмечена важность знания официального языка и содержится призыв к соседям, которые инициировали резолюцию в том числе, так же ревностно защищать права украинского меньшинства на их территории”.
Выводы Венецианской комиссии ожидаются к концу года.
Венецианская комиссия – это орган Совета Европы, который дает заключения о соответствии законов европейским стандартам и ценностям. Ее выводы имеют рекомендательный характер и не обязательны к исполнению. Однако это мощный аргумет во время дискуссии со странами-противниками закона. Авторитет организации заставляет прислушаться к ее мнению всех членов Совета Европы, к которым принадлежит и Украина.
Заместитель председателя ЦИК, юрист Андрей Магера опасается, что они также могут быть не в пользу Украины после резолюции ПАСЕ.
“После резолюции ПАСЕ, скорее всего, вывод “Венецианки” также будет отрицательным для нас. Более того, комиссия будет ссылаться на резолюцию ПАСЕ в своем заключении. Кроме того, могут еще и вспомнить о русский язык в школах; РФ это точно понравится. Мы не должны тешить себя иллюзиями. Зато, надо готовиться к этому варианту заранее”, – отметил он в комментариях к сообщению Арьева.
Магера считает, что Украина могла бы денонсировать те международные договоры в рамках Совета Европы, которые “объективно сейчас вредят нашим национальным интересам”.