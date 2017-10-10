Украина приняла участие в международной выставке вооружений AUSA-2017 в Вашингтоне
2017-10-10 09:59
Украина приняла участие в международной выставке вооружений AUSA-2017 в Вашингтоне
Украина показала в США БТР-4 и мінібронетранспортер
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В понедельник, 9 октября, Украина приняла участие в международной выставке вооружений AUSA-2017 в Вашингтоне, на которой представила свои передовые разработки оборонной промышленности, передает Rus.Media. Как сообщило украинское посольство в США у себя в Facebook, в частности были показаны последние разработки украинских оружейников, которые прошли испытания в условиях реальных боевых действий на юго-востоке страны.
– Настоящей гордостью украинского стенда стали БТР-4 и дистанционно управляемый мінібронетранспортер Фантом-2, – подчеркнуто в сообщении.
AUSA-2017 – одна из ключевых международных выставок, на которой участники из разных стран представляют образцы самых передовых военных технологий, оружия и техники.