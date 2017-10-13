Украина попала в Топ-5 стран по количеству автомобилей на газу
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2017-10-13 13:34
Украина попала в Топ-5 стран по количеству автомобилей на газу
На первых позициях расположились Турция, Россия и Польша.
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Украина в прошлом году заняла четвертое место в мире по количеству автомобильного транспорта с газобалонным оборудованием, передает Rus.Media. Об этом говорится в докладе Всемирной ассоциации LPG.
По данным организации, на конец 2016 года в Украине насчитывалось 2,25 млн автомобилей, которые используют газ как моторное топливо или около 9% мирового автопарка.
Отмечается, что в 2016 году крупнейшим в мире рынком по количеству автомобилей с ГБО остается Турция, где зарегистрировано около 4,44 млн авто на газу. На втором месте находится Россия – 3 млн. Тройку лидеров замыкает Польша, где насчитывается почти 2,98 млн автомобилей, на которых установлено газобаллонное оборудование. На пятом месте расположилась Южная Корея.
В целом, на начало 2017 года в мире насчитывалось 26,8 млн автотранспортных средств, использующих LPG в качестве топлива или около 9% мирового автомобильного парка.