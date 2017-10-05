Украина получила 400 млн евро для развития бизнеса

despravda | 05.10.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-10-05 19:35

Украина получила 400 млн евро для развития бизнеса
Заем на развитие бизнеса Украины дал Европейский инвестиционный банк.

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Европейский инвестиционный банк предоставил Украине кредит в размере 400 миллионов евро на развитие малого и среднего бизнеса, передает Rus.Media. Об этом в четверг, 5 октября, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что 5 октября 2017 года были подписаны соглашения с Мегабанком и Укргазбанком, благодаря чему кредитные средства будут направлены на финансирование инвестиций и потребностей малого бизнеса в оборотном капитале.

Кредитование рассчитано на пять лет с возможностью дальнейшего продления срока использования кредитных ресурсов ЕИБ.

Деньги ЕИБ помогут диверсифицировать источники экономического роста Украины и образовать новые рабочие места, будут способствовать улучшению бизнес-климата, а также помогут украинскому МСБ выйти на рынок ЕС.

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