Украина получила 400 млн евро для развития бизнеса
2017-10-05 19:35
Украина получила 400 млн евро для развития бизнеса
Заем на развитие бизнеса Украины дал Европейский инвестиционный банк.
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Европейский инвестиционный банк предоставил Украине кредит в размере 400 миллионов евро на развитие малого и среднего бизнеса, передает Rus.Media. Об этом в четверг, 5 октября, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
Отмечается, что 5 октября 2017 года были подписаны соглашения с Мегабанком и Укргазбанком, благодаря чему кредитные средства будут направлены на финансирование инвестиций и потребностей малого бизнеса в оборотном капитале.
Кредитование рассчитано на пять лет с возможностью дальнейшего продления срока использования кредитных ресурсов ЕИБ.
Деньги ЕИБ помогут диверсифицировать источники экономического роста Украины и образовать новые рабочие места, будут способствовать улучшению бизнес-климата, а также помогут украинскому МСБ выйти на рынок ЕС.