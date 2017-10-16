Украина не будет платить “Газпрому” миллиардные штрафы

despravda | 16.10.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-10-16 14:46

Украина не будет платить “Газпрому” миллиардные штрафы
Исковые требования “Газпрома”, по требованию “бери или плати”, превышали 40 млрд долларов и росли из-за начисления пени и штрафов.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Украина не будет платить российскому “Газпрому” штраф и пеню в соответствии с отдельным решением Стокгольмского арбитража.

Об этом на своей странице в Facebook написал коммерческий директор “Нафтогаза” Юрий Витренко, передают Rus.Media.

“Ничего платить по исковым требованиям “Газпром” по “бери или плати” нам точно не нужно – это окончательное (хотя и “отдельное”) решение арбитража”, – написал Витренко.

Он напомнил, что исковые требования “Газпрома”, по указанному требованию, превышали 40 млрд долларов и росли из-за начисления пени и штрафов.

Как сообщалось ранее, Стокгольмский трибунал удовлетворил требование НАК “Нафтогаз Украины” о пересмотре цены в контракте на поставку газа с российским “Газпромом” с учетом рыночных условий.

Похожие записи

Об авторе

despravda