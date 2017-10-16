Украина не будет платить “Газпрому” миллиардные штрафы
2017-10-16 14:46
Украина не будет платить “Газпрому” миллиардные штрафы
Исковые требования “Газпрома”, по требованию “бери или плати”, превышали 40 млрд долларов и росли из-за начисления пени и штрафов.
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Украина не будет платить российскому “Газпрому” штраф и пеню в соответствии с отдельным решением Стокгольмского арбитража.
Об этом на своей странице в Facebook написал коммерческий директор “Нафтогаза” Юрий Витренко, передают Rus.Media.
“Ничего платить по исковым требованиям “Газпром” по “бери или плати” нам точно не нужно – это окончательное (хотя и “отдельное”) решение арбитража”, – написал Витренко.
Он напомнил, что исковые требования “Газпрома”, по указанному требованию, превышали 40 млрд долларов и росли из-за начисления пени и штрафов.
Как сообщалось ранее, Стокгольмский трибунал удовлетворил требование НАК “Нафтогаз Украины” о пересмотре цены в контракте на поставку газа с российским “Газпромом” с учетом рыночных условий.