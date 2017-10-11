Украина направила ноту протеста из-за акцию в Будапеште Самоопределения для Закарпатья
2017-10-11 20:22
Украина направила ноту протеста из-за акцию в Будапеште Самоопределения для Закарпатья
Будапешт решил поддержать сепаратизм на Закарпатье. Климкин ответил нотой протеста.
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Украинский МИД направил ноту протеста в МИД Венгрии с требованием запретить запланированную на 13 октября в Будапеште акцию под лозунгом “Самоопределения для Закарпатья”, передает Rus.Media.
“Венгерский МИД сообщил нашему посольству о акціїю 13.10 под лозунгом “Самоопределения для Закарпатья”. Это что Будапешт поддерживает сепаратизм? Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию!” – написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем твиттере.
При этом он выразил уверенность, что Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины.
Как сообщалось, 28 сентября в Украине вступил в силу закон “Об образовании”. достойно ст. 7 закона, начиная с 1 сентября 2018 года дошкольное и начальное образование дети могут получать на языке нацменьшинства, при этом параллельно изучая язык. С 5-го класса дети будут начинать учиться на государственном языке, а язык национального меньшинства изучать как отдельную дисциплину. Если речь нацменьшинства относится к языкам Европейского Союза, то ею возможно преподавание одной или нескольких дисциплин.
Министерство иностранных дел Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС через закон об образовании. Климкин заявлял о намерении в ближайшее время провести встречу с министром иностранных дел Венгрии в Будапеште для обсуждения закона “Об образовании”.