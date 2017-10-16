Украина избрана в состав Совета ООН по правам человека на 2018-2020 годы
2017-10-16 21:51
Украина избрана в состав Совета ООН по правам человека на 2018-2020 годы
По результатам голосования на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в понедельник Украина вошла в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ) с мандантом на следующие три года
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По результатам голосования на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в понедельник Украина вошла в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ) с мандантом на следующие три года, передает Rus.Media.
Украину во время голосования поддержали 177 стран-членов Организации.
“На голосовании в понедельник украина избрана в состав Совета ООН по правам человека на период 2018-2020 годов. Как новоизбранный член СПЧ, Украина использует механизмы для борьбы против нарушений прав человека на временно оккупированной территории Крыма и на Донбассе”, – отметил в комментарии агентству пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
“By 177 votes, Ukraine has been elected a member of the UN Human Rights Council for 2018-2020. #UkraineInHRC”
Он подчеркнул, что украинская делегация в РПЛ “сфокусируется на вопросах превенции нарушений прав человека и выступать со своими инициативами в этом вопросе в рамках работы Совета”.
Главной целью СПЧ “защита прав и основных свобод человека на справедливой и равной основе, а также эффективная координация и интеграция деятельности, которая касается прав человека в рамках системы ООН”. В общей сложности в состав Совета входит 47 стран, которые объединены в региональные группы: африканские страны – 13 мест, азиатские страны – 13 мест, страны Латинской Америки и Карибского бассейна – 8 мест, восточноевропейские страны – 6 мест, а также западноевропейские и другие страны – 7 мест. Украина относится к группе стран Восточной Европы.
Выборы в Раду проходят путем прямого тайного голосования (бюллетенями) ежегодно на предстоящие три года. Так, сегодня в состав СПЧ были выбраны 15 стран, в том числе Австралия, Ангола, Афганистан, Испания, Катар, Конго, Малайзия, Мексика, Нигерия, Пакистан, Перу, Сенегал, Словакия, Украина, Чили. Они заменят в РПЛ страны, мандат которых завершается 31 декабря ц. г.
В состав группы стран Восточной Европы вместе с Украиной с 1 января войдет Словакия, кроме того, будет продолжаться членство Албании и Латвии (до конца 2018 года), а также Хорватии и Венгрии (до конца 2019 года).
Страна впервые стала членом СПЧ в 2006 году, в 2008-м она была переизбрана в состав Совета на второй срок.