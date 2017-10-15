Украина и Турция договорились о создании зоны свободной торговли
2015-03-20 18:05
Украина и Турция договорились о создании зоны свободной торговли
Президенты Украины и Турции договорились ускорить создание зоны свободной торговли между двумя странами.
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Об этом во время совместной пресс-конференции заявили президенты Украины Петр Порошенко и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
“Мы договорились о том, что необходимо активизировать переговорный процесс относительно соглашения о зоне свободной торговли. Даны соответствующие поручения министрам для того, чтобы вынести вопросы, которые не согласованы, в ближайшее время на рассмотрение президентов. Также достигнута договоренность о проведении в апреле совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству”, – сказал Порошенко.
В свою очередь президент Турции подтвердил намерение как можно скорее заключить соглашение о свободной торговле с Украиной.
“Мы решили как можно скорее подписать соглашение о свободной торговле, переговорный процесс, который уже подходит к завершению”, – отметил Эрдоган.