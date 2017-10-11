Украина и Швейцария договорились о трудоустройстве родственников дипломатов
2017-10-11 13:35
Украина и Швейцария договорились о трудоустройстве родственников дипломатов
Кабмин Украины одобрил проект соглашения со Швейцарией, которая позволит трудоустраивать сопровождающих дипломатов человек.
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Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с Федеральным советом Швейцарии об осуществлении оплачиваемой деятельности лицами, которые сопровождают сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и постоянных представительств при международной организации, передает Rus.Media.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду в Киеве. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.
В частности, речь идет о трудоустройства супругов сотрудников посольств, лиц, состоящих с ними в союзе, аналогичном браку, неженатых детей возрастом до 25 лет.