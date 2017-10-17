Украина и Мальта запустят прямое авиасообщение
2017-10-17 14:19
Украина и Мальта запустят прямое авиасообщение
Также сообщалось, что Украина и Мальта расширят сотрудничество в области здравоохранения и фармакологии.
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В 2018 году между Украиной и Мальтой стартует прямое авиасообщение. Соответствующее заявление было сделано в ходе встречи президентов Украины и Мальты Петра Порошенко и Мари-Луиз Колейро Преки, передает Rus.Media.
«Весной следующего года между Украиной и Мальтой стартует прямое авиасообщение», — написал пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко в своем Twitter.
Напомним, также сообщалось, что Украина и Мальта расширят сотрудничество в области здравоохранения и фармакологии.
«Украина и Мальта расширят сотрудничество в области здравоохранения и фармакологии, а также энергоэффективности», — написал Цеголко.