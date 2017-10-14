Украина и Беларусь договорились использовать гривню для двусторонних расчетов
2015-07-25 16:47
Украина и Беларусь договорились использовать гривню для двусторонних расчетов
Украина и Беларусь достигли договоренности рассмотреть вопрос возобновления поставок электроэнергии между двумя странами.
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Возможности использования гривны в торговле между Украиной и Беларусью будут расширены по просьбе белорусской стороны. Соответствующая договоренность была зафиксирована в протоколе по итогам 23-го заседания межправительственной смешанной украинско-белорусской группы по вопросам торгово-экономического сотрудничества, сообщает в субботу пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
“По результатам переговоров мы обратились к НБУ с рядом предложений, которые помогут упростить и оживить торговлю между двумя странами, и уже пришли к положительному решению. Украина и Беларусь будут использовать для двусторонних расчетов не иностранную валюту, в частности доллар, а гривну”, – подчеркнул вице-премьер – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, который представлял на заседании украинскую делегацию.
Кроме того, страны достигли договоренности рассмотреть вопрос возобновления поставок электроэнергии между двумя странами, а также осуществления транзита украинской электроэнергии через Беларусь. Соответствующие консультации будут проведены в ближайшее время.
Ранее в Минэнерго Украины отметили, что Украина прекратит импорт электроэнергии из РФ как только в нем отпадет необходимость. На сегодня ее импорт уже сокращено почти в пять раз от предусмотренного в контракте объема.