Украина до октября побила прошлогодний рекорд по электромобилях
- Главная
- “
- Авто
- “
2017-10-08 16:34
Украина до октября побила прошлогодний рекорд по электромобилях
В январе-сентябре 2017 года в Украине зарегистрировали 3068 экологических авто, из которых тысяча триста пятьдесят четыре – электромобили, и 1714 – авто с гибридным приводом (с возможностью подзарядки).
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Такие данные содержатся в статистике МВД Украины.
Таким образом, рекорд прошлого года (2593 экологических автомобилей) уже побит. Только за сентябрь продано 190 электромобилей и 270 гибридов – наиболее удачный месяц за все время.
В сегменте электромобилей в этом году украинцы традиционно чаще всего покупали Nissan Leaf (1103 регистраций), на втором месте с большим отрывом – BMW i3 (54 авто), далее идет электрический Ford Focus (31 авто).
Среди гибридов подавляющее большинство регистраций составляют модели Toyota RAV-4 Hybrid – их количество увеличилось за 9 месяцев на 666 штук. Также пользовались популярностью Chevrolet Volt (132 авто) и Kia Niro (123 авто).
Напомним, что в 2016 году в Украине было зарегистрировано 2593 экологических авто – вместе с электрическим и гибридным приводом.