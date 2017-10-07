Украина – чудесный край! Исследуем Слобожанщину: дендропарк, роскошный “сахарный” дворец, музей с картинами Малевича и Пикассо (фото)
2017-10-07 20:15
Украина – чудесный край! Исследуем Слобожанщину: дендропарк, роскошный “сахарный” дворец, музей с картинами Малевича и Пикассо (фото)
Усадьба магнатов Харитоненко, заброшенные владения сахарозаводчиков и уникальный музей – далеко не все места, которые можно успеть увидеть за уик-энд.
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Многие знают, что на западной Украине – уникальные замки и дворцы, передает Rus.Media. Широко известный Букский каньон в Черкасской области или Коростышевский карьер на Житомирщине. Но, как оказалось, не многие слышали о интересных местах Харьковщины. А на деле – не хватит и пары выходных, чтобы увидеть все изюминки этой области.
Сегодня предлагаем вам исследовать Слобожанщину: насладиться местной природой, узнать об истории из жизни аристократических родов и удивиться новому.
Фото: Пейзажи Харьковщины по пути маршрута выходного дня
Мы посетим самые интересные места этой области – музей в селе Пархомовка с картинами Малевича и Пикассо, семейный храм меценатов Харитоненко в селе Владимировка, Краснокутский дендропарк, в котором насчитывается более двухсот лет. И, конечно же, обязательно стоит увидеть настоящую жемчужину Харьковщины – особняк в Шаровке.
Этот дворец 18-20 века известный своим живописным и, как его еще называют, “сахарный” внешним видом. Не стоит обходить вниманием и сам Харьков. В нем мы посетим художественный музей, в котором экспонируются картины Тараса Шевченко и других известных художников.
Маршрут выходного дня:
Киев-Харьков – село городского типа Шаровка – село Владимировка – село Основинци – село Пархомовка – Харьков – Киев
Есть два хороших способа добраться до Харькова из Киева. Оба относятся к железной дороге. На Киевском железнодорожном вокзале можно сесть на утренний Хюндай, и в обед вы уже будете в нужном вам месте.
Второй способ – купить билет на ночной поезд, что прибывает в Харьков рано утром. Во втором случае у вас будет больше времени, чтобы исследовать все интересные места.
Фото: Маршрут выходного дня Харьковской области
В Шаровку, Краснокутский дендропарк и другие увлекательные пункты на карте области, из Харькова предлагают отправиться в тур выходного дня. Это можно сделать, заказав экскурсию у одного из многих туристических бюро. Если же ехать самому, то лучше на машине. Ведь автобус между селами – вещь довольно непредсказуемая, и иногда их можно ждать очень долго.
Харьков: кто спас картины Тараса Шевченко?
Согласно многим рейтингам, Харьков несколько лет подряд занимает одно из первых в Украине мест за комфортом жизни. Те, кто не был в Харькове давно, может заметить: за последние пару лет он явно изменился в лучшую сторону. Здесь появляются новые дороги, строятся комфортные трамвайные переезды, а улицы (преимущественно в центре) – чистые и уютные.
Количество мест, которые стоит посетить в Харькове, не счесть: это и крупнейшая в Украине площадь Свободы и 12-я из крупнейших площадей мира. В Харькове можно прогуляться по старым улочкам центра города, посетить оперный театр и множество музеев. В Харькове действовал и знаменитый театр-студия “Березиль”, основанный Лесем Курбасом в Киеве, но перенесен в Харьков.
Фото: Харьковский художественный музей имеет одну из наибольших в Украине собраний живописи
Сегодня мы посетим один из музеев – Харьковский художественный. Почему же стоит прийти именно сюда? Как минимум потому, что это место – одно из крупнейших учреждений, где собрана уникальная коллекция картин художников Украины, России и западных стран. Это место будет интересно и тем, кто совсем не интересуется искусством, но хочет увидеть картины знаменитых художников.
Здание, в котором ныне находится музей, было построено как жилое помещение 1912 году по проекту архитектора Бекетова, которого в Харькове знают практически все: здесь он знаменит примерно так же, как и Владислав Городецкий в Киеве. Хотя стили проектируемых ими здания никак не похожи друг на друга. Этот дом построен в стиле классицизм с элементами барокко и модерна.
Фото: В музее есть знаменитая картина “Запорожцы пишут письмо…” Ильи Репина
“Такого наследия, как у нас, не имеет ни один музей Украины, – говорит Валентина Мызгина, директор Харьковского художественного музея. – Мы давно исследуем историю развития музеев в городе и регионе. И оказалось, что в 1805 году основатель харьковского университета Василий Каразин купил в Петербурге у очень известного лингвиста коллекцию гравюр, в которой были и Дюрер, Ван Дейк. Эта коллекция состояла из двух тысяч экспонатов. Это стало катализатором дальнейшего коллекционирования уникальных экспонатов. Картины собирали и другие коллекционеры, специально чтобы потом передать их Харькову”.
19 века стало временем созидания для коллекции Харьковского музея. В этот период открывается кабинет востока и другие выставочные залы. Также благодаря частным коллекционерам и меценатам в городе появляется еще один музей.
Фото: Здесь можно увидеть уникальное собрание картин европейских художников
“Все продолжалось благополучно и хорошо до 1917 года, – продолжает рассказ Валентина Мызгина. – Потом была революция. Меняется власть, меняется отношение к искусству и к тем людям, у которых дома предметы искусства. С приходом большевиков образуют один социальный музей имени Артема. А дальше, в 1920-е годы, были сплошные реорганизации нашей коллекции. Во время которой многие, конечно, и пропадало. Это время не способствовало развитию музейной науки. Музейщики Харькова были репрессированы”.
Перед тем, как в Харьков пришла Вторая мировая война и город был оккупирован фашистами, все произведения из различных музеев страны собрали в одной украинской государственной картинной галереи, которая к началу войны насчитывала около 75 тысяч экспонатов.
“Как писали газеты тех времен, это был крупнейший на территории СССР после Москвы и Ленинграда музей. Но при этом его не включили в план эвакуации! И за девять дней до того, как фашисты вошли в город, дали вместо трех вагонов для эвакуации коллекций всего один вагон”, – продолжает Валентина Мызгина.
Фото: Тарас Шевченко, автопортрет
“Конечно, в тот единственный вагон вталкивали все, что можно втолкать. В него загрузили уникальные картины, и пошел этот состав в Сибирь. Там их не ждали, в следующем месте – тоже. В итоге поселили наш музей вместе с работами Шевченко и другим уникальным художественным наследием в общежитии летчиков с кирогазами. В противопожарном отношении – как раз “что надо”. Также в здании музея хранились картины Тараса Шевченко. На его основе хотели создать музей в Киеве. Но помещение не было! Картины только начали распаковывать, и тут началась война. Все эти ящики с работами Тараса Шевченко стояли на днепровской пристани, под дождем, плохо охраняются. Их случайно заметил мужчина, который понимал, что такое картины знаменитого художника. Только благодаря этому картины и перевезли к нам. Их удалось спасти чисто случайно”, – говорит Мызгина.
После освобождения Харькова картины слова вернулись в город. Но музей вряд ли когда достигнет того количества экспонатов, которые были в нем до войны, говорит директор музея. Ведь было уничтожено, сожжено и раскрадено более 70% уникальных картин.
Фото: Множество картин из музея исчезли во время Второй мировой войны
“Сначала грабила Гестапо, затем позволяли грабить простым солдатам. На всех этих экспонаты, которые вы увидите в музее, лежит отпечаток той долгой дороги в неотапливаемом вагоне через всю Сибирь, в Новосбирск и потом – обратно домой. Сегодня в музее – 25 тысяч экспонатов. Скорее всего, мы никогда не достигнем довоенного уровня”, – объясняет директор музея.
Интересный факт: В 1948 году вся коллекция картин Шевченко находилась в Харькове, и только потом ее отвезли в Киев. “Хочу, чтобы все помнили: тем, кто спас картины Шевченко, был директор Харьковского музея Федор Васильевич Кривин. У него получилось спасти всего 4 712 предметов искусства. Но их было 75 тысяч!” – говорят в Харьковском художественном музее.
Шаровка: “сахарный” дворец, который проигрывали в карты
От Харькова до нашего следующего пункта назначения – чуть более 40 километров и немного час пути. В Шаровке, поселке городского типа в Богодуховском районе Харьковской области, находится Шаровский дворец. Он имеет еще несколько названий: “сахарный замок”, “шаровский замок”, “шаровская жемчужина”.
Дом и вправду напоминает сказочный замок! Дворец вместе с парком и близлежащей местностью – это памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения. В низине парка есть два озера, а на спусках – разросшиеся массивные деревья.
Каждый владелец здания пытался добавить к нему что-то свое: один пристраивал башню, другой – расширил парк.
Фото: Роскошный Шаровский дворец
Передний фасад здания украшен двумя элегантными башнями со шпилями и зубцами. Кажется, точно такие башенки рисовали художники, когда изображали замки принцесс в детских книжках!
Эта живописная усадьба основана в первой половине 19 века помещиком Ольховским. Он, будучи человеком состоятельным и следит за модой в архитектуре того времени, решил построить дворец в неоготическом стиле. Ольховского также принадлежали близлежащие земли вместе с лесами, а еще – винокуренный завод.
Тренд середины 1800-х годов среди богачей – выигрывать или проигрывать свои владения в карты. Такое произошло, например, с замком в городе Жовква на Львовщине.
Фото: Здание дворца находится в упадке. Но в 2018-м его могут реставрировать
А в 1860 году Ольховский проигрывает усадьбу в карты, и после этого она переходит новым владельцам – немцам братьям Гебенштейнерам. Они возвели на высоком холме замок с террасами и украсили его красивыми растениями. Спустя около двадцати лет замок покупает сахарный магнат Леопольд Кениг, широко известный в то время предприниматель.
Кенига по праву считали “сахарным королем: его бизнес развивался, имение украшалось и благоустраивалось. Предприниматель не жалел средств на то, чтобы сделать парковую зону и дворец живописными. Территория парка вокруг дворца расширялась. До дворца привозили и высаживали экзотические растения, которые стали настоящим украшением местности.
Фото: В Шаровского замка за весь период его существования было больше четырех владельцев
Четвертым жителем живописного Шаровского дворца стал граф или помещик, а… туберкулезный санаторий. Он находился здесь с 1925 по 2008 год.
После этого здание “сахарного” дворца постепенно приходила в упадок. Затем новым владельцем комплекса стал благотворительный фонд, который собирался создать здесь центр культуры и искусств. Но, как видим на фото, это начинание вовсе не реализуется. Хотя сам Шаровский дворец несколько раз пытались реставрировать.
Дворец вместе с фонтаном и прилегающими территориями находится в упадке и сейчас: внутри сохранились лишь несколько оригинальных лепнин и рисунков на стенах. С внешней стороны дворца видно, что штукатурка во многих местах осыпалась, здание трескается и понемногу рассыпается.
Фото: Левое крыло дворца, состоящий из двухэтажной стеклянной галереи, пристроили при СССР
Но есть и хорошие новости! 5 сентября 2017 года стало известно, что на следующий год все-таки запланировали реставрацию Шаровского замка, сообщает пресс-служба Харьковской ОГА. В частности, планируют провести реставрацию комплекса, восстановить освещение в здании дворца и очистить парк. До 2018 года на утверждение депутатам областного совета подготовили программу по охране культурного наследия, в которую включат все глобальные работы по реставрации дворцово-паркового комплекса.
Натальевский парк: остатки владений Харитоненко церковь с необычным куполом
Далее отправляемся в село Владимировка, которое находится совсем рядом с Шаровкою. Здесь находится Натальевский парк-шедевр садово-парковой архитектуры 19 века, основанный меценатом Харитоненко.
Практически все здания в парке, которые принадлежали семье магната, сейчас заброшенные и давно забытые. Но наиболее хорошо сохранилась красивейшая достопримечательность – Спасо-преображенский храм, который был частью комплекса.
Фото: Храм Натальевской усадьбы имеет необычный купол
Наталовка – именно так назвал роскошную усадьбу Харитоненко в честь своей внучки Натальи. Здесь располагалось множество роскошных зданий, в которых кипела жизнь. Здесь устраивали чаепития, приглашая на них известных гостей. Катались на лошадях и прогуливались по дорожкам живописного парка.
Но, к сожалению, из всей былой роскоши усадьбы сохранились только церковь, флигель, водонапорная башня. А также – манеж и конюшни. Венчают композицию бывших владений магнатов въездные ворота и роскошный парк, что находится рядом.
Фото: Храм Натальевской усадьбы имеет необычный купол
Спасо-Преображенский храм – это семейный храм сахарозаводчиков Харитоненко. Его не спутаешь с любым другим храмом, ведь выглядит он довольно нетипично. Кому-то он кажется непропорциональным, а кому – то- настоящим шедевром архитектуры.
При сооружении храма создали непропорциональное общему размеру церкви купол-луковицу. На храме – резные окошки и колокольня. Стоит пройтись вокруг церкви и присмотреться к стенам: на них есть и резные розетки, и декоративные орнаменты, и даже средневековые рельефы.
Храм возводили в 1911-1913 годах по проекту известного академика Алексея Щусева. Здание решили расположить в самом центре парка. Эту церковь планировали сделать семейным местом для молитвы и уединения Харитоненко. Говорят, меценат собирался создать здесь целый музей икон и церковной утвари, но эти планы не реализовались. Часть его коллекции сейчас можно увидеть в Третьяковской галерее.
Фото:Многие здания усадьбы десятилетиями стоят заброшенными
Чтобы оформить церковь, в Натальевку пригласили лучших мастеров своего дела. Например, скульптора Александра Матвеева, уважаемого и известного в те времена. А также – не менее известного скульптора Сергея Коненкова. Историки, которые исследовали это место, предполагают, что эскизы мозаичного панно над входом в церковь создавал сам Николай Рерих.
Если храм действующий, то другие части усадьбы стоят пустые. Главный корпус разрушили во время Второй мировой войны. Позже во флигелях усадьбы размещался туберкулезный санаторий.
Здания усадьбы постепенно разрушаются. Возможно, когда-то они дождутся реставрации, но пока новостей об этом не слышно.
Краснокутский дендропарк: уголок природы с уникальными растениями
Чтобы попасть в Краснокутский дендропарк, мы доезжаем до села Основинци. От Натальевки до него – тоже совсем недалеко.
Этого дендропарке насчитывается более 200 лет! В 1793 году его основал Иван Каразин, получив от своего отца наследство и реализовав свою давнюю мечту – создать уникальный уголок природы с необычными и редкими на то время растениями. Именно в этом месте впервые для Украины были проведены эксперименты по акклиматизации более 600 видов растений. Их Краснокутский дендропарк везли в всех уголков мира. Из Японии, Китая, Америки, Канады. По распоряжению Каразина, в этом месте удалось создать живописные водоемы, террасы, извилистые тропинки и холмы.
Фото: Краснокутский дендропарк
Большинство из того, что сейчас видят гости дендропарка, созданное руками. В том числе – и озера. В центре одного из водоемов парка также сделали уютный островок, к которому можно попасть через небольшой мостик. Назвали это место “Островом любви”. На нем есть и уютная беседка, а рядом с ней из камня выложены два кольца.
“Это сейчас мостик тут неподвижный. Но, говорят, так было не всегда. Ходит легенда, что паре, которая собиралась сочетаться узами брака, Харитоненко предлагали уединиться на островке на ночь. Они переходили по мосту, и его поднимали. До самого утра нельзя было выбраться с островка! И если на утро становится ясно, что пара за это время в кризисной ситуации ни разу не поссорились, то считали, что их брак будет крепким”, – рассказывает экскурсовод.
Фото: Живописный уголок природы
Деревья для высадки в парке подобраны тщательно. Их преимущественно разместили группами. Например, голубые и серебристые хвойные посажены на фоне, который выгодно подчеркивает их цвет. Полянки и некоторые дорожки парка обсадили ярко цветущими кустами. А вот растения, которые вьются, решили высадить возле специально построенных для них подпор и возле беседок.
На восточной стороне оврага есть и подземные ходы, которые сохранились здесь еще со времен, когда в этих местах жили монахи.
Пархомовка: Картины Малевича и Пикассо в сельском музее
В Пархомовке – примерно сто километров и два часа пути от Харькова. Это село завершает наш маршрут выходного дня по Харьковской области. Каждый наш пункт по-своему уникален и интересен, но это село точно запомнится вам надолго!
Фото: Пархомовский художественный музей занимает здание старинной усадьбы
Многие даже не подозревают, что картины всемирно известных художников Казимира Малевича и Пабло Пикассо можно посмотреть не только в галереях крупных европейских городов, но и в сельской глубинке Харьковской области. Это место – Пархомовский историко-художественный музей. Впрочем, экспонируют здесь не только Малевича и Пикассо. Этот сельский музей показывает посетителям работы Яблонской, Репина, Шишкина, Шевченко, Васнецова, Верещагина.
“Такому наследству могут только позавидовать даже самые большие галереи Киева, Харькова или Львова”, – говорят работники музея.
Фото: Картина Казимира Малевича в Пархомівц
Откуда же в сельском музее – картины таких известных художников? Как оказалось, все это благодаря местному школьному учителю. Афанасий Лунев прививал любовь к искусству своим ученикам и собирал вместе с ними картины. Сначала музей располагался в одном из классов сельской школы, а позже он разрастался и стал отдельным музеем. Картины дарили частные коллекционеры, Харьковский музей, Эрмитаж в Петербурге и Третьяковская галерея в Москве. Поддержку музею оказывали Берлинский художественный музей Боде и Дрезденская галерея.
Фото: Мозаика известной художницы Надежды Леже-Ходасевич
Оказалось, что ранее здание музея с уникальной коллекцией картин-шедевров мирового искусства было передано в залог компанией, которая взяла кредит в банке. Компания-владелец сахарного завода быстро обанкротилась. Здание музея могли продать на аукционе. Был огромный риск, что музей останется без помещения.
Фото: Картины в сельском музее Пархомовки
Узнав о здании музея во время ликвидации в процедуре банкротства одного из своих должников, банк решил принять участие в торгах, выкупить здание и передать право собственности на него руководству музея. “Справедливость восторжествовала”, – говорят музейщики.
Сегодня коллекции музея составляют не менее 7 тысяч экспонатов. Коллекция постоянно пополняется. В меру возможности, конечно. Например, знаменитый публицист и поэт Илья Эренбург подарил музею несколько работ всемирно известного художника Пабло Пикассо. Среди них – знаменитая картина “Голубь мира”. А еще – керамическая ваза “Сова”.
Фото: Предполагают, что именно здесь жил Казимир Малевич
Еще в Пархомовке есть красивая церковь. А неподалеку от нее – довольно нетипичный для небольшого села дом. На первый взгляд, обычный дом, на первом этаже которого располагается продуктовый магазин, а на втором – квартиры. Но здесь, уверены местные жители, жил Казимир Малевич, в то время как его отец работал на местном сахарном заводе главным сахароваром. Будущий знаменитый художник закончил местное училище.
Фото: Эскизы, созданные Владимиром Маяковским (
О остатки наследия основоположника супрематизма здесь напоминает лишь табличка на одной из стен, с которой медленно опадает штукатурка. А одну из картин Малевича, как мы уже писали, можно увидеть в музее, который находится в паре сотен метров от этого дома.