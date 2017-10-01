Уже полгода не покупаю этих продуктов… Улучшилось самочувствие, перестали болеть дети
2017-10-01 16:59
Уже полгода не покупаю этих продуктов… Улучшилось самочувствие, перестали болеть дети
Каждый день мы приходим в супермаркет и оказываемся перед проблемой выбора. Реклама торговых сетей говорит о широкий ассортимент вкусных и полезных товаров.
Так ли полезны скрыты за яркими этикетками продукты? На практике многие покупки вместо пользы принесут нам только ухудшение здоровья. Для того чтобы не вредить себе за свои же кровные деньги, стоит задуматься об альтернативе привычным продуктов.
Итак, перечислим наиболее вредные продукты на полках наших супермаркетов и узнаем, чем их можно заменить.
Какие продукты вредны
1. Колбаса и колбасные изделия
Большинство мясных продуктов, подвергшихся обработке, имеет высокое содержание соли и вредных химических веществ. Всемирная организация здравоохранения отнесла обработанное мясо к продуктам, которые вызывают рак. Ряд исследований показывает, что люди, которые питаются переработанным мясом, увеличивают на 40 % риск преждевременной смерти.
Лучше купить кусок хорошего мяса и приготовить его своими руками. Для бутербродов можно использовать, например, домашнюю буженину.
2. Продукты из рафинированной белой муки
Если перемолоть зерно в домашних условиях, то мука будет бурого цвета. Почему же в магазине она белая? При обработке пшеницы на фабрике из нее удаляют оболочку и зародыш ростка, которые содержат львиную долю полезных элементов.
После этого муку отбеливают и добавляют синтетические витамины. В этом процессе используют целый список опасных веществ: токсическое бромат калия (Е924а), диоксид хлора (Е926), пероксид бензоила (Е928), персульфат аммония (Е923), аллоксан. Последний разрушает бета-клетки поджелудочной железы, что может привести к диабету.
Мы рекомендуем покупать хлеб из муки грубых сортов или печь его дома. Можно также покупать хлеб в небольших пекарнях, где в него не добавляют всю таблицу Менделеева.
3. Молотые специи
В молотом перце некоторых торговых марок тестовые проверки не находят перца вообще! В пакетик с корицей мошенники могут добавить более дешевую кассию. В пакетик с перцем — молотые шелуха гречки.
Чтобы сэкономить деньги и не навредить здоровью, покупай цельные специи. Размолоть их можно в кофеварке или небольшой ступке.
4. Продукты с фруктовыми добавками
Фруктовые наполнители придают булочкам и йогуртам аппетитный вид. Благодаря консервантам и ароматизаторам они не портятся и не впитываются в тесто. Но вот найти настоящие ягоды в магазинной выпечке будет очень сложно.
Можно добавить ягоды в овсянку или сделать выпечку дома. В таком случае ты будешь точно знать, что туда положил.
5. Майонез и кетчуп
Эмульгаторы, стабилизаторы, консерванты, трансжиры — вот лишь часть вредных примесей, которые содержатся в этих очень вкусных и очень вредных продуктах. Не менее опасная и канцерогенная пластиковая упаковка. Хоть это и звучит парадоксально, но в кетчупе больше сахара, чем в мороженом!
Если ты не можешь жить без соусов — попробуй приготовить их дома.
6. Чипсы
В рейтинге продуктов, которые вызывают ожирение, первые два места занимают чипсы и картошка фри, но это мелочь по сравнению с канцерогенами, ароматизаторами и усилителями вкуса. Частое употребление чипсов грозит онкологическими заболеваниями и проблемами с желудком.
Если тебе очень хочется похрустеть без вреда для здоровья можно приготовить домашние чипсы из овощей.
7. Сладкая газированная вода
Газировка считается одним из самых вредных продуктов, которые мы потребляем. В одной маленькой бутылке сладкой воды (0,33 л) может содержаться около 16 чайных ложек сахара! Это примерно в 3 раза больше ежедневной нормы, считает Американская ассоциация сердца. Даже 1 порция сладкой воды в день повышает риск появления диабета на 85 процентов.
Если просто не можешь жить без газированной воды, сделай домашний лимонад, добавив в минералку лимон и немного сахара.
Прояви благоразумие! Без этой опасной пищи можно легко обойтись. Покажи подробный список вредных продуктов своим друзьям. Помоги им сохранить здоровье и деньги!