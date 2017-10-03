Ужасные последствия массового расстрела в Лас-Вегасе (фото)
2017-10-03 19:06
Ужасные последствия массового расстрела в Лас-Вегасе (фото)
Непостижимое безумие.
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Кантри-певец Джейсон Олдин раз выполнял одну из своих лучших песен во время фестиваля Route 91 Harvest, который проходил на бульваре Лас-Вегас-Стрип, когда неизвестный открыл огонь по зрителям, передает Rus.Media.
Позже убийцу идентифицировали, им оказался 64-летний американец Стивен Пэддок. Из окна своего номера в расположенном рядом отеле-казино Mandalay Bay он в течение нескольких минут расстреливал обойму за обоймой, не выбирая жертв и, особо не целясь.
На фестиваль прибыло около 30 000 человек. И все они стали заложниками ситуации. Паника сделала людей беспомощными. Они бежали в разные стороны, наталкиваясь друг на друга. Слухи распространялись быстро. Людям показалось, что огонь ведется с разных мест и они окружены, бегут не знали, где спрятаться, в результате продолжали находиться под прицелом.
Преступник застрелился раньше, чем его успели обезвредить и арестовать бойцы SWAT, после того, как спецназовцы подорвали вход в его номер. Внутри были обнаружены 23 автоматические винтовки, а также взрывчатка. Еще 19 единиц огнестрельного оружия хранились в машине и в доме убийцы в городе Мескит, в штате Невада.
Полиции пока трудно определить мотивы такого ужасного и непостижимого поступка. Они называют Пэддока убийцей-одиночкой, а ФБР пока не находит подтверждения его связи с любыми террористическими организациями. Несмотря на это, ответственность за то, что случилось почти сразу же взяла одна из них — джихадистская группировка «Исламское государство».
О личности преступника стало известно больше. Его старший брат Эрик Пэддок рассказал журналистам, что родственник ушел из жизни довольно состоятельным пенсионером. Свои деньги он заработал на умелом инвестировании в недвижимость, а до этого работал бухгалтером. Никогда за свою жизнь не привлекался за нарушения закона.
Но вот его отец в свое время был в числе наиболее опасных преступников, разыскиваемых ФБР. Правоохранительная структура обнародовала документ 1969 года, в котором отец Пэддока значится заядлым грабителем банков с психопатическими наклонностями и суицидальным настроением.
После серии вооруженных нападений на банковские учреждения в штате Аризона Бенджамина Пэддока приговорили к 20 годам тюремного заключения. Ему удалось бежать и в течении 9 лет скрываться от правосудия. А после он снова попался на рэкете.