Ужасные истории про нянь-убийц!
2017-10-05 11:58
Ужасные истории про нянь-убийц!
Совсем не Мэри Поппинс.
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Мы не рекомендуем читать этот материал уязвимым женщинам — описанные здесь случаи действительно ужасные, передает Rus.Media. Что лишний раз говорит о том, что ни в коем случае нельзя оставлять ребенка с непроверенными людьми или соседями даже на полчаса.
Эльжбета Плаковска
30 октября 2012 года Плаковска ухаживала за дочкой друзей — пятилетней девочкой Оливией и своим сыном, семилетним Джастином. В ту ночь она заколола обоих малышей ножом. Джастину было нанесено 100 ударов, Оливии — 500. Перед этим няня позвала их в спальню, заставила стать на колени и помолиться перед смертью.
После ареста Плаковска постоянно меняла детали своей истории. Сначала она отрицала тот факт, что убила детей, настаивая на том, что кто-то вломился в дом и убил Джастина и Оливии, пока она отходила покурить. Потом няня утверждала, что дети были одержимы дьяволом. Позже «дьявол» в прямом смысле этого слова был заменен метафорическим «дьяволом общества». Плаковска слышала голоса в своей голове и настаивала на своем безумии, ссылаясь на травму из-за недавней смерти отца. Наконец, она призналась, что убила Джастина, чтобы отомстить своему мужу, а Оливия просто стала случайным свидетелем убийства.
Артур Плаковски работал водителем грузовика и часто не бывал дома. Эльжбета обвиняла его в том, что он разрушил их брак. Артур говорил обратное, что у них в семье все было нормально.
В результате психиатрической экспертизы Эльжбета была признана невиновной — в силу своего психического состояния не способна предстать перед судом до своего лечения.
Майкл Плюмадор
За Алианой Леммон и ее двумя сестрами присматривал их сосед Майкл — мать болела, а отец работал по ночам. В декабре 2011 года Алиана исчезла и была объявлена в розыск. Плюмадор рассказал полиции, что, скорее всего, она самостоятельно покинула его трейлер и отправилась домой в одиночку.
Наступило Рождество, но никаких следов Алиани полицейские не обнаружили. Позже привлекли ФБР, и тогда Плюмадор признался, что избил девочку тяжелым камнем, а затем расчленил тело пилой-ножовкой, зачем-то положил в морозилку ее голову, руки и ступни, а от останков лишился.
Плюмадор никогда не раскрыл мотивов своего поступка, как и того, почему он оставил двух других девушек нетронутыми. Плюмадора приговорили к смертной казни, но, после того как он признал свою вину, приговор был изменен на пожизненное заключение без права переписки.
Фредерик Митчелл
21-летний Фредерик Митчелл сидел с шестимесячным ребенком, сыном одного из своих соседей. По неизвестной причине, выйдя из себя, Митчелл бросил ребенка об стену. Ребенок был доставлен в госпиталь, где скончался несколько дней назад.
Позже мать Митчелла призналась, что ее сын страдал от кратковременных потерь сознания и постоянных стрессов. Она убеждена, что случившееся — просто случайность. Митчелла обвинили в преступном умысле и приговорили к штрафу в размере $1 млн, но позже коронер определил, что смерть ребенка наступила в результате убийства, и преступление было квалифицировано таким образом.
Маркита Берч
В 2012 году Маркита ухаживала за годовалым Уильямом течение нескольких недель. 25 мая Маркита сообщила полиции, что Уильям сбежал во время прогулки в парке. В течение пяти часов полиция, пожарные и соседи искали ребенка.
Маркита же призналась, что ребенок мертв — она спрятала его в кладовке в доме своей двоюродной сестры. Няня утверждала, что она не виновата в его смерти, она просто нашла ребенка у подножия лестницы — вероятно, он упал. Она дала ему ибупрофен и положила в кровать. Ребенку стало хуже, и, вместо того, чтобы доставить его в больницу, она запаниковала, завернула его в мусорный пакет и спрятала.
До момента, когда ребенок был найден, он был мертв как минимум 48 часов. Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. Маркита была признана виновной в непредумышленном убийстве и приговорена к 19,5 годам в тюрьме.
Йослин Ортега
50-летнюю женщину наняла семья Крым, чтобы она присмотрела за тремя детьми. Марина Крым, мать семейства, вернулась домой после того, как забрала своего трехлетнего сына с уроков плавания, и нашла тела двух своих детей в ванной, наполненной кровью. Шестилетняя Люсия и годовалый Лео были заколоты собственной няней.
Стоило Марине войти в дом, как Ортега начала колоть себя ножом с такой яростью, что нож вышел из шеи с другой стороны. Ортегу и детей доставили в больницу. Ортегу врачам удалось спасти, но она так и не призналась в причинах своего преступления. Одним из мотивов может быть отказ семьи Крым повысить ей зарплату — деньги ей нужны были, чтобы вывезти своего ребенка из Доминиканской Республики.
Детей спасти не удалось.