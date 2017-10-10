Ужас! Наступило самое опасное время для нашей планеты?
2017-10-10 16:43
Ужас! Наступило самое опасное время для нашей планеты?
Стивен Хокинг в ужасе.
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Знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг пишет статьи для британского издания The Guardian, передает Rus.Media.
Нет никаких сомнений, что решение британского электората о выходе из Евросоюза, и избрания Дональда Трампа президентом — это крик гнева людей, которые почувствовали, что лидеры их забросили.
Я предупреждал перед голосованием по выходу из ЕС, что это нанесет ущерб научным исследованиям в Великобритании, это станет шагом назад, но не был услышан избирателями — как и многие другие политические лидеры, профсоюзные деятели, художники, ученые, бизнесмены и знаменитости, которые пытались давать обществу похожие советы. И сейчас важно, гораздо важнее, чем собственно выбор, сделанный британцами и американцами, — как элиты на это отреагируют.
Должны ли мы, в свою очередь, отбросить эти голоса как проявление грубого популизма, отвергает факты? Должны ли мы попытаться найти обходные пути или ограничить последствия сделанного выбора? Готов поспорить, что это было бы ужасной ошибкой.
Проблемы, лежащие в основе протестного голосования, абсолютно понятны. Они связаны с экономическими последствиями глобализации и ускорения технического прогресса.
Автоматизация фабрик уже выкосила рабочие места в традиционном производстве, а благодаря развитию искусственного интеллекта эта разрушительная тенденция, вероятно, серьезно затронет средний класс, сохранив лишь те профессии, которые больше связаны с творчеством, управлением, заботой о других.
Это, в свою очередь, ускорит и без того высокие темпы роста экономического неравенства во всем мире. Интернет дает возможность получать огромную прибыль очень небольшим группам людей. Это неизбежно, это прогресс, но он, к сожалению, социально разрушительный.
Все это происходит на фоне финансового кризиса, который показал, что совсем немного работники финансового сектора могут получать огромные прибыли, тогда как другие люди выступают лишь средством для их успеха.
Мы живем в мире, где нарастает финансовое неравенство, где большинство людей не просто расстаются с привычным уровнем жизни, но и теряют возможность зарабатывать на жизнь вообще.
Кроме того, благодаря глобальному распространению интернета и социальных сетей, резкое неравенство стало гораздо очевиднее, чем в прошлом. Для меня возможность использовать технологии для общения стала увольнением и положительным опытом. Без них я не мог продолжать свою работу все эти годы.
Но это также означает, что любой человек со смартфоном может наблюдать за жизнью самых богатых людей в самых процветающих частях мира. И так как людей со смартфонами в мире больше, чем людей с доступом к чистой воде в Африке, то мало кому на нашей перенаселенной планете удастся избежать неровности.
Сейчас — самый опасный момент в развитии человечества.
Теперь у нас есть технологии, позволяющие уничтожить планету, на которой мы живем, но мы еще не придумали способ покинуть ее. Возможно, через несколько сотен лет мы создадим колонии среди звезд, но сейчас у нас есть только одна планета, и мы должны работать вместе, чтобы защитить ее.
Чтобы сделать это, нам нужно разрушать барьеры внутри стран и между странами, а не возводить новые. Если мы хотим использовать свой шанс, мировые лидеры должны признать, что они потерпели неудачу и подвели многих. Ресурсы все больше концентрируются в руках небольшого числа людей, и мы должны научиться по-настоящему делиться ими.
Исчезают не только рабочие места, но и целые отрасли, и мы должны помочь людям найти новые квалификации для нового мира и поддержать их в переходный период. Если страны не могут справиться с текущим уровнем миграции, мы должны стимулировать глобальное развитие, поскольку это единственный способ сделать так, чтобы миллионы мигрантов искали счастливое будущее у себя дома.
Мы можем сделать это: я испытываю огромный оптимизм по поводу будущего человечества. Но это потребует от элит вынести уроки из прошлого года. И прежде всего научиться скромность и смирение.