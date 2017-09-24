Ужас! Как выглядят автобусы после Умани хасидов (фото)

despravda | 24.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-09-24 13:06

Ужас! Как выглядят автобусы после Умани хасидов (фото)
Просто ужас.

Один из пользователей соцсетей, Карл Волох, выложил на сайте Украина Бизнес фотографии того, как выглядят салоны автобусов в Умани после визита хасидов, передает Rus.Media.

Фото он прокомментировал подписью: “Так выглядят автобусы в Умани после визита наших святых людей. Именно город заср–еще больше”.

Как сообщалось ранее, на празднование Рош Ашана в Умань ожидалось прибытие не менее 40 тысяч паломников-хасидов.

При этом Государственная пограничная служба Украины заявила, что увеличит количество пограничных нарядов для организации пропуска хасидов, которые прибудут в Умань.

В этом году иудейский новый год пришелся на 21 сентября – иудеи отметили наступление 5778-го года по еврейскому календарю.

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