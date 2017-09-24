Ужас! Как выглядят автобусы после Умани хасидов (фото)
2017-09-24 13:06
Ужас! Как выглядят автобусы после Умани хасидов (фото)
Просто ужас.
Один из пользователей соцсетей, Карл Волох, выложил на сайте Украина Бизнес фотографии того, как выглядят салоны автобусов в Умани после визита хасидов, передает Rus.Media.
Фото он прокомментировал подписью: “Так выглядят автобусы в Умани после визита наших святых людей. Именно город заср–еще больше”.
Как сообщалось ранее, на празднование Рош Ашана в Умань ожидалось прибытие не менее 40 тысяч паломников-хасидов.
При этом Государственная пограничная служба Украины заявила, что увеличит количество пограничных нарядов для организации пропуска хасидов, которые прибудут в Умань.
В этом году иудейский новый год пришелся на 21 сентября – иудеи отметили наступление 5778-го года по еврейскому календарю.