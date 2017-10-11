Уфологи рассказали о появлении огромного куба вблизи Солнца
2017-10-11 14:47
Уфологи рассказали о появлении огромного куба вблизи Солнца
Специалистов поразили идеально ровные грани таинственного корабля инопланетян, а также преобладающие в два раза Землю размеры.
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Мировые уфологи сообщили об обнаружении вблизи Солнца неизвестного летающего объекта кубической формы, передает Rus.Media. Специалистов поразили идеально ровные грани таинственного корабля инопланетян, а также преобладающие в два раза Землю размеры.
Рассмотреть в космосе неизвестный летающий объект кубической формы уфологам помогла универсальная камера EIT 171, принадлежащий американскому космическому агентству NASA. По словам исследователей Вселенной, таинственный корабль инопланетян на непродолжительный отрезок времени завис вблизи Солнца, после чего с огромной скоростью исчез в неизвестном направлении. Как отметили мировые уфологии, огромный куб вблизи светила передвигается в пределах невидимого круга, природа которого остается неизвестной для исследователей космоса.
Выводы уфологов прокомментировали сотрудники NASA. Согласно мнению ученых, появление в поле зрения EIT 171 неопознанного летающего объекта кубической формы можно объяснить сбоями в работе универсальной камеры. Американские специалисты скептически относятся к версии о существовании инопланетян, не поддерживая исследования уфологов.