Уфологи обсуждают НЛО, который обнаружили в Германии (фото)

despravda | 12.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-12 14:26

Уфологи обсуждают НЛО, который обнаружили в Германии (фото)
Немецкие уфологи стали изучать изображения, которое мужчина сделал во время прогулки недалеко от города Амбах.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Недавно житель Германии в глобальной сети Интернет опубликовал фотографию, на которой изображен в небе странный объект, передает Rus.Media. По словам мужчины, он стал свидетелем настоящего НЛО.

Немецкие уфологи стали изучать изображения, которое мужчина сделал во время прогулки недалеко от города Амбах. Фотограф ходил и запоминал пейзажи и сам в небе НЛО не заметил. Позже мужчина стал просматривать сделанные снимки и обнаружил на одной фотографии в небе странный объект.

После чего мужчина начал изучать другими сделанные им фотографии с разных ракурсов, и на всех было НЛО. Снимки были переданы для анализа опытным уфологам, которые дадут точную оценку и скажут, действительно ли фотограф наткнулся на НЛО.

Похожие записи

Об авторе

despravda