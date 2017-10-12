Уфологи обсуждают НЛО, который обнаружили в Германии (фото)
2017-10-12 14:26
Уфологи обсуждают НЛО, который обнаружили в Германии (фото)
Немецкие уфологи стали изучать изображения, которое мужчина сделал во время прогулки недалеко от города Амбах.
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Недавно житель Германии в глобальной сети Интернет опубликовал фотографию, на которой изображен в небе странный объект, передает Rus.Media. По словам мужчины, он стал свидетелем настоящего НЛО.
Немецкие уфологи стали изучать изображения, которое мужчина сделал во время прогулки недалеко от города Амбах. Фотограф ходил и запоминал пейзажи и сам в небе НЛО не заметил. Позже мужчина стал просматривать сделанные снимки и обнаружил на одной фотографии в небе странный объект.
После чего мужчина начал изучать другими сделанные им фотографии с разных ракурсов, и на всех было НЛО. Снимки были переданы для анализа опытным уфологам, которые дадут точную оценку и скажут, действительно ли фотограф наткнулся на НЛО.