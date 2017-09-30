Удали это немедленно! Самые странные вещи, которые застряли внутри
2016-12-27 09:40
Удали это немедленно! Самые странные вещи, которые застряли внутри
Если тебе кажется, что большая часть вещей, застряла у женщин во влагалище или у мужчин в анальном отверстии — это секс-игрушки, то ты ошибаешься.
18+
Что только люди не засовывают в себя! А потом не могут вытащить. Не надо так. Среди предметов, изъятых с врачами интимных отверстий своих пациентов, встречались флакончики от дезодоранта, банка растворимого кофе, апельсин и даже кухонная пестик.
Секс-игрушка, застряла на 10 лет
Врачи неоднократно сталкивались с различными видами секс-игрушек, которые случайным образом потерялись в недрах людей, которые слишком сильно увлеклись мастурбацией. Но такое они видели впервые: во влагалище 38-летней шотландки был обнаружен дилдо, исчезнувший десять лет назад, передает Rus.Media.
Пациентка жаловалась на потерю веса, кататонию, тремор и потеря сознания. Медицинский состав Абердинской королевской клиники убедил женщину рассказать о своей интимной жизни, и выяснилось, что 10 лет назад ее партнер уговорил ее воспользоваться секс-девайсом. Оба партнера были сильно пьяны, так что, вероятно, просто не заметили пропажи…
У женщины был диагностирован пузырно-вагинальный свищ, то есть между ее мочеполовым трактом и влагалищем было обнаружено отверстие. Из-за застрявшей игрушки моча собиралась в почках и вызвала эти симптомы.
Вареное яйцо в анальном отверстии
Яйцо было найдено в 56-летней женщины из Ирана и, как выяснилось, не имело ничего общего с сексуальными играми. Доктор Махаммад Таги Никнеджад прокомментировал этот случай из практики его следующим образом: «Некоторые сельские женщины использовали яйцо, засовывая его в задний проход, чтобы излечиться от ряда заболеваний. У них нет постоянного доступа к медицинской помощи, так что они используют те средства, которые им советовали еще их бабушки».
Ключи от наручников
Некоторые пары активно участвуют в сексуальных ролевых играх, где изображают полицейского и задержанного. Канадская пара представила себе, как сексуально озабоченный дракон похищает прекрасную принцессу, заковывает ее в наручники… и прячет ключи в самом потаенном месте ее тела.
Врачи вытащили ключи, которые находились в непосредственной близости от шейки матки, но предупредили жертву, что подобная «игривость» могла привести к катастрофическим последствиям вплоть до хирургического вмешательства — ведь угроза заключалась не только в возможных инфекциях, но и в повреждении стенки влагалища.
Тампон с мобильного телефона
Ладно, это была не такая уж случайность. Женщина в Румынии была арестована за кражу телефона у дамы в ресторане. Она стянула его со стола, отправилась в туалетную комнату и просто засунула в себя сотовый, как тампон.
Дама заявила о пропаже почти сразу же приехала полиция и… позвонила на него. Готовы поспорить, это был самый необычный звонок в их жизни. В общем, телефон вытащили с помощью врачей. Правда, пострадала почему-то не захотела забирать его обратно.
«Волшебная пыль»
Парочка из Калифорнии решила в прямом смысле слова подсластить себе жизнь, в том числе сексуальное. Для этих целей они использовали сладость, выпускается в виде порошка, которая, если ее положить на язык, будет «взрываться», слегка пощипывая.
Женщина просто «засыпала» в себя лакомства в расчете, что ей влагалище будет так же приятно, как языку. Но что-то пошло не так. Вместо ощущения легкого пощипывания, она почувствовала зуд и жжение. Отправившись к врачу, женщина была вынуждена пройти несколько не самых приятных процедур по очищению. По словам врача, химический состав конфет абсолютно не подходит для слизистых влагалища и может стать причиной инфекций, в том числе кандидоза.
Ручка от метлы
Была найдена внутри мужчины и стала причиной смерти несчастного. Мужчина использовал ручку от метлы для мастурбации: любитель оригинальных ласк забирался на стремянку и насаживается на ручку, погружая ее в себя так глубоко, как только мог. К сожалению, однажды что-то пошло не так. Лестница упала, и мужчина оказался насаженным на метлу, как жук на иголку.
К сожалению, она прошла сквозь него, повредив при этом печень, поджелудочную и добралась до сердца.