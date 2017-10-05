Ученые зафиксировали на Марсе потепление до +20 градусов
2017-10-05 19:55
Ученые зафиксировали на Марсе потепление до +20 градусов
В Солнечной системе Марс является вторым после Земли объектом, на котором возможно проживание.
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Исследующие Красную планету ученые отмечают, температура на ее поверхности продолжает демонстрировать свой рост, способствуя потеплению, передает Rus.Media.
На разных полюсах Марса температуры его поверхности имеют существенные колебания. Их разброс от -140 до +20 градусов. В то же время для людей эта планета имеет наиболее благоприятные температурные условия.
На знаходячомуся на третьем месте по этому показателю Месяцы климатические условия намного хуже из-за страшного холода, а на Венере, наоборот, ад из-за близости к Солнцу.
Ученые отметили, на большей части территории Марса, несмотря на некоторое потепление, продолжают сохраняться адские морозы. Температурные условия, которые можно назвать относительно нормальными, бывают там только на экваторе, только летом и только в дневное время суток.
Однако, отмечают эксперты, средняя температура на Марсе продолжает неуклонно повышаться уже 30 лет с тех пор, как за ней стали наблюдать. Этому способствует солнечная активность и постоянные пылевые бури. Пыль, по мнению ученых, постепенно покрывая почву, делает его более темного цвета. Следствием этого является большая поглощения солнечного света и, одновременно, его меньше отражение. Если этот процесс будет продолжаться, Марс через несколько тысячелетий сможет стать теплым.