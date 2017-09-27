Ученые узнали, сколько нужно спать, чтобы быть здоровым
2015-02-03 20:25
Ученые узнали, сколько нужно спать, чтобы быть здоровым
Они высчитали идеальное время для сна.
Мы проводим треть жизни во сне. Сон также важен, как еда, вода и кислород для человека. От количества часов, что мы спим ночью, зависит наше здоровье. Специалисты из Национального фонда сна (NSF) в США провели новые исследования сна, и пришли к выводу, что дети от четырех месяцев и до 17 лет могут спать на час-два меньше, без угрозы для здоровья.
Для того, чтобы точно определить, сколько человек должен спать на каждом этапе жизни, команда из 18 специалистов по сну, анатомии и физиологии, а также педиатрии, неврологии, геронтологии и гинекологии объединились в группу и в течение двух лет занимались изучением норм сна.
В результате ученые выяснили, что некоторые люди могут спать больше или меньше рекомендованного времени без каких-либо побочных эффектов. Но для основной массы людей слишком длительный сон грозит серьезными проблемами со здоровьем. А те, кто постоянно недосыпают, рискуют получить депрессию и вызвать ряд психических заболеваний.
Кроме того, медики разработали рекомендации по продолжительности сна для людей разных возрастных категорий:
Новорожденные (0-3 месяцев): Диапазон сна изменился до 14-17 часов в сутки – раньше это было от 12-18 часов.
Младенцы (4-11 месяцев): Диапазон сна расширился на два часа, от 12 до 15 часов в сутки – раньше это было от 14-15 часов.
Малыши (1-2 года): Диапазон сна расширились на один час от 11 до 14 часов в сутки – раньше это было 12-14 часов.
Дошкольники (3-5 лет): Диапазон сна расширился на один час от 10 до 13 часов в сутки – раньше это было 11-13 часов.
Дети школьного возраста (6-13 лет): Диапазон сна расширились на один час от 9 до 11 часов в сутки – раньше это было от 10 -11 часов.
Подростки (14-17 лет): Диапазон сна расширился на один час от 8 до 10 часов в сутки – раньше было 8,5-9,5 часов.
Молодые люди (18-25 лет): Диапазон сна от 7 до 9 часов в сутки – новая возрастная категория.
Взрослые (26-64 года): Диапазон сна не меняется и остается от 7 до 9 часов в сутки.
Люди пожилого возраста (старше 65 лет): Диапазон сна от 7 до 8 часов в сутки – новая возрастная категория.