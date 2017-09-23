Ученые узнали рецепт правильной похвалы ребенка
2017-09-23 17:34
Ученые узнали рецепт правильной похвалы ребенка
Лишняя оценка умственной деятельности ребенка может привести к зависимости от похвал, со стойкими негативными последствиями.
Международная группа психологов в ходе исследований доказала опасность неправильной похвалы формирующейся личности детей, передает Rus.Media. Лишняя оценка умственной деятельности ребенка может привести к зависимости от похвал, со стойкими негативными последствиями.
В ходе масштабных экспериментов ученые выяснили ту грань, которая должна отделять неправомерное захваливание от трезвой оценки реальных достижений детей. Мотивационная составляющая похвалы известна давно и ее трудно переоценить. Дети, которые растут в атмосфере постоянной критики, со временем приобретают множество комплексов, которые во взрослом возрасте могут стать спусковым крючком для антисоциальных поступков. В то же время частое и не всегда объективное захваливание производит эгоизм и зависимость от положительной оценки способностей.
Здоровая самооценка ребенка зависит от формулировок. Например, фраза «ты очень умный мальчик», кроме вербального выражения не содержит в себе конкретики, а значит является лишь раздражителем для тщеславия. Зато слова «молодец, ты хорошо придумал», как реакция на практическую деятельность ребенка, закрепляет у детей желание и в дальнейшем добиваться похвалы за помощью практических действий.