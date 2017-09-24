Ученые установили особенности групп крови
2017-02-23 15:56
Ученые установили особенности групп крови
Оказалось, что группа крови является решающим фактором склонности к возникновению серьезных заболеваний и пищевых предпочтений.
Международная научная группа провела масштабные исследования характерных особенностей групп крови.
Ученые рекомендуют учитывать разряд крови при выборе рациона питания. Так, обладателям I группы следуют употреблять большое количество белков, в то время как при II группе крови хорошо подходит вегетарианская пища. Людям с III группой рекомендовано потребление красного мяса, а с IV – есть больше морепродуктов.
Эксперты уверены, что индивидуальность организма обусловлена разной кровью. Первая группа характерна для людей со здоровым пищевым трактом и риском нарушений свертывания крови. Добровольцы из второй группой отличались хорошей приспособляемостью к изменениям рациона питания и склонностью к болезням сердца. Обладатели третьей группы крови обладают крепкой нервной системой и чаще других склонны к диабету. Люди с четвертой группой хорошо адаптируются в современных условиях и рискуют заболеть раком.