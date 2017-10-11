Ученые установили максимальную продолжительность жизни современного человека
2017-10-11 18:39
Ученые установили максимальную продолжительность жизни современного человека
Ученые из Тилбургского университета Нидерландов путем долго наблюдения за людьми установили максимальную продолжительность жизни современного человека.
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Результаты исследований ученых были опубликованы на сайте университета.
Согласно выводам исследователей, максимальная продолжительность жизни для женщин составляет 115,7 лет, а для мужчин – 114,1. В ходе исследования ученые проанализировали данные о продолжительности жизни 75 тысяч жителей Нидерландов, которые умерли в период между 1986 и 2015 годом в возрасте 94 лет.
Как отмечают исследователи, максимальная продолжительность жизни не менялась на протяжении последних 30 лет, вместе с тем, количество людей, которые прожили минимум 95 лет, утроилось.
Кроме того, ученые подчеркивают, что в некоторых случаях люди могут жить и более 120 лет.