Ученые установили максимальную продолжительность жизни современного человека

despravda | 11.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-10-11 18:39

Ученые установили максимальную продолжительность жизни современного человека
Ученые из Тилбургского университета Нидерландов путем долго наблюдения за людьми установили максимальную продолжительность жизни современного человека.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Результаты исследований ученых были опубликованы на сайте университета.

Согласно выводам исследователей, максимальная продолжительность жизни для женщин составляет 115,7 лет, а для мужчин – 114,1. В ходе исследования ученые проанализировали данные о продолжительности жизни 75 тысяч жителей Нидерландов, которые умерли в период между 1986 и 2015 годом в возрасте 94 лет.

Как отмечают исследователи, максимальная продолжительность жизни не менялась на протяжении последних 30 лет, вместе с тем, количество людей, которые прожили минимум 95 лет, утроилось.

Кроме того, ученые подчеркивают, что в некоторых случаях люди могут жить и более 120 лет.

Похожие записи

Об авторе

despravda