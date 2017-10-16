Ученые установили идеальную разницу в возрасте между мужем и женой
2017-10-16 14:11
Ученые установили идеальную разницу в возрасте между мужем и женой
Разница в возрасте между мужем и женой имеет довольно серьезное значение, так как это может сказаться на продолжительности брака.
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Идеальную разницу вычислили ученые из США. В этом им помогло исследование с участием трех тысяч добровольцев, передает Rus.Media.
Психологи установили, что если разница в возрасте между мужем и женой около пяти лет, то у них на 18% меньше случаев разводов, в сравнении с теми парами, где разница в возрасте 10 лет.
Чаще всего разводятся пары с разницей в двадцать и более лет. Исследователи сказали, что идеально, когда муж и жена имеют разницу в год.
Также ученые сказали, что проблемой разлуки также может стать разница в уровне образования.