Ученые установили идеальную разницу в возрасте между мужем и женой

despravda | 16.10.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-10-16 14:11

Ученые установили идеальную разницу в возрасте между мужем и женой
Разница в возрасте между мужем и женой имеет довольно серьезное значение, так как это может сказаться на продолжительности брака.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Идеальную разницу вычислили ученые из США. В этом им помогло исследование с участием трех тысяч добровольцев, передает Rus.Media.

Психологи установили, что если разница в возрасте между мужем и женой около пяти лет, то у них на 18% меньше случаев разводов, в сравнении с теми парами, где разница в возрасте 10 лет.

Чаще всего разводятся пары с разницей в двадцать и более лет. Исследователи сказали, что идеально, когда муж и жена имеют разницу в год.

Также ученые сказали, что проблемой разлуки также может стать разница в уровне образования.

Похожие записи

Об авторе

despravda