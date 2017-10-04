Ученые выяснилось, почему люди, которые употребляют одну и ту еду, могут сильно отличаться по весу
2017-08-24 15:15
Ученые выяснилось, почему люди, которые употребляют одну и ту еду, могут сильно отличаться по весу
Медики назвали истинную причину ожирения.
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Ученые из Немецкого института диетологии указали на фермент, передает Rus.Media, который в действительности может быть главной причиной ожирения. Он называется DPP4, а синтезируется преимущественно в печени.
У людей, которые вырабатывали его слишком много, несмотря на рацион питания, развивается ожирение печени, избыточный вес, а также инсулинорезистентность.
Исследователи проводили эксперимент на лабораторных мышах. Группа мышей, вырабатывающая повышенное количество фермента DPP4, при одинаковом рационе питания в течение 6 месяцев, набрала на треть больше веса, чем животные с нормальным уровнем фермента. Кроме того, в группе особых мышей в печени откладывалось вдвое больше жира, в них также вдвое снизилась чувствительность к инсулину.
Причиной чрезмерного выделения DPP4 есть генная мутация, которая негативно влияет на обмен веществ в печени уже в юном возрасте. Выявление повышенного содержания DPP4 в крови означает, что пациенту необходимо значительно сократить калорийность рациона.