Ученые выяснили, с каким типом мужчин у женщин наиболее яркие оргазмы
2017-09-24 20:11
Ученые выяснили, с каким типом мужчин у женщин наиболее яркие оргазмы
И ответ вовсе не «богатым», как ты мог цинично подумать.
Приготовься к тому, что совсем скоро твоя личная жизнь кардинально изменится и женщины будут толпами бегать за тобой, умоляя подарить им очередной яркий оргазм, передает Rus.Media.
Дело в том, что ученые выяснили, какой чертой характера нужно обладать для того, чтобы партнерша чувствовала максимально яркие оргазмы.
Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале «Социальная неврология и психология», проводилось среди 103 женщин, которые ведут активную сексуальную жизнь. Все они были с пристрастием допрошены учеными, вопросы касались этого самого сексуальной жизни. Особое внимание исследователи уделили тому, по каким критериям женщины выбирают партнеров и как складывается их совместный сексуальный быт.
Помимо прочего респондентки назвали самые привлекательные мужские черты характера. И на первом месте у абсолютного большинства опрошенных женщин стояло… чувство юмора.
Что еще важнее, умение грамотно рассказывать анекдот про трех грузин и молдаванина с жирафом влияет и на яркость оргазмов женщины. Чем остроумнее партнер, тем привлекательнее он выглядит в глазах женщины и тем более яркими оргазмами ее одаривает.