Ученые выяснили, какая вода опаснее для жизни: кипяченая или сырая
2017-09-26 11:31
Ученые выяснили, какая вода опаснее для жизни: кипяченая или сырая
В 83% проб водопроводной воды на разных континентах есть микрочастицы пластика – исследователи.
Группа ученых из Америки, Англии и Австралии обнаружила, что в 83% проб водопроводной воды на разных континентах есть микрочастицы пластика, передает Rus.Media. Размер микрочастиц менее двух миллиметров, очистные сооружения и фильтры для воды просто не в состоянии уловить столь маленькие части. Ученые говорят, что остатки пластика при кипячении воды начинают выделять множество токсинов, поэтому лучше пить сырую.
Исследователи до сих пор не знают, как влияет на здоровье человека микропластик. Основываясь на анализе и изучении состава, исследователи предполагают, что частицы пластика могут поражать эндокринную систему, вызвать сбой работы гормональных желез и импотенцию.
Единственный возможный выход, по мнению специалистов, – радикально сократить употребление вещей, сделанных из неразлагаемого пластика. Ежегодно в мире появляется несколько сотен миллионов новых продуктов из этого материала. Кроме того, около восьми миллионов тонн ежегодно выбрасывается в Мировой океан, где уже есть огромный остров – Большое тихоокеанское мусорное пятно, или Восточный мусорный континент, который достигает размеров Хорватии. Вес этой кучи пластика – 300 миллионов тонн.