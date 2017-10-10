Ученые выяснили, что семечки способны замедлять старение

despravda | 10.10.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-10-09 12:02

Ученые выяснили, что семечки способны замедлять старение
Оказалось, что семена могут продлить молодость кожи.

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Группа американских ученых провели исследование, в котором обнаружили взаимосвязь с семенами подсолнечника и замедлением старения кожи, передает Rus.Media. Оказалось, что семена могут продлить молодость кожи.

Исследователи изучили полезные свойства семян и рассказали, что в составе семян подсолнечника входят полезные витамины группы А, D и Есть. Кроме того, они богаты растительными жирами, что способствует выведению из организма вредного холестерина. Благодаря этому, семена способны продлить молодость кожи и замедлить процесс ее старения.

При этом диетологи не рекомендуют употреблять семечки в неограниченном количестве, поскольку они достаточно калорийны. Однако если есть семечки подсолнечника в меру, то можно сбросить лишний вес.

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