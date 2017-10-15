Ученые выяснили, что на спутнике Сатурна регулярно идут метановые грозы
2017-10-15 17:55
Ученые выяснили, что на спутнике Сатурна регулярно идут метановые грозы
По мнению ученых, на спутнике Сатурна Титане регулярно идут мощные метановые грозы, которые способны размывать грунт
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На спутнике Сатурна идут мощные метановые грозы. Такое предположение высказали ученые.
По мнению исследователей, на Титане могут идти мощные грозы, которые орошают поверхность небесного тела метаном и другими углеводородами.
Отмечается, что Титан очень похож на Землю. Там бывают дожди, грозы, присутствует эрозия почвы и другие геологические процессы. Также на спутнике Сатурна есть времена года.
Чтобы тщательно изучить спутник, ученые создали новую климатическую модель Титана. Она учитывает большие «водоемы» на поверхности небесного тела. Проследив за эволюцией поверхности спутника в течение 50 лет ученые пришли к выводу, что мощные грозы на Титане способны размывать грунт. По расчетам исследователей, такие грозы происходят на Титане ежегодно в приполярных и умеренных широтах.
Также раз в 20-30 лет на спутнике бывают мощные штормы.
Напомним, что в марсианском грунте ученые обнаружили воду. Залежи льда в марсианском грунте были выявлены учеными благодаря улучшенной версии карт распределения водорода.